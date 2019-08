Groningse telecomprovider Voys wil Duitse markt veroveren

Voys is geen traditionele telecomprovider, maar voorziet in een (VoIP) dienst waardoor je overal gebeld kan worden op hetzelfde vaste telefoonnummer, dat doorgeschakeld staat naar een of meerdere toestellen van voorkeur. Dat gebeurt via internet.

Gericht op techy bedrijven

Het bedrijf, dat sinds 2006 bestaat en snel groeide, richt zich vooral op jonge en snel ontwikkelende bedrijven in Duitsland, in plaats van hele grote. 'Start-ups, scale-ups, cloud-georiënteerde en techy bedrijven in grotere Duitse steden zoals Berlijn', verduidelijkt Voys-oprichter Mark Vletter.

Het bedrijf betreedt de Duitse markt overigens bewust met Engelstalige teksten. 'Op basis van ervaringen en onderzoek besluit Voys per land of ze haar diensten ook in de taal van het land zal aanbieden.'

