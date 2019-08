'Qbuzz heeft ruim 300 Mercedessen, logisch dat er wel eens wat gebeurt'

Afgelopen juni was het in De Wijert in Stad ook al raak. Een Qbuzz met vijftig passagiers aan boord vloog toen op de Vondellaan in brand. Tien dagen daarvoor was dezelfde busonderneming in het Utrechtse Odijk ook al een verlengde harmonicabus kwijtgeraakt door een brand. Vijf passagiers kwamen daar met de schrik vrij.

Rookontwikkeling

Zoals bij veel busbranden, onstond ook de brand in de bus bij Hoogkerk achterin de bus, waar het motorcompartiment zit. 'Er ontstond rookontwikkeling', zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark, 'waarna de chauffeuse is gaan kijken. Er was al snel zoveel rook, dat de brandweer direct werd gealarmeerd. Die was snel ter plaatse.'

Van der Mark ziet geen verbanden tussen de drie meest recente Qbuzz-branden, ook al betrof het alle drie keer bussen van hetzelfde merk en type: de Mercedes-Benz Citaro. 'Onderzoeken hebben geen verbanden aangetoond', zegt hij.

Kortsluiting

Zo staat voor Qbuzz inmiddels vast dat de brand in de bus aan de Vondellaan in Stad op 11 juni een incident was. Van der Mark: 'Daar bleek een moer niet goed genoeg te zijn aangedraaid, wat vervolgens kortsluiting veroorzaakte. Dat was dus een incident en niet gerelateerd aan het merk en type bus.

De busbrand in De Wijert van 11 juni. Oorzaak: een niet vastgedraaide moer.

Busbranden komen niet alleen in Nederland voor. Zo vatte in 2003 in de stad Londen een hele rits Mercedes-bussen vlam. Reden voor de Britse pers om z'n stadbussen 'Ken's Chariots of Fire' te dopen (naar de toenmalige burgemeester Ken Livingstone). De burgemeester haalde daarop de complete vloot van 120 bussen een jaar later van de weg.

Drie branden binnen 48 uur

Z'n opvolger Boris Johnson verkocht daarop 68 van die bussen aan Malta, maar ook daar ging het in 2013 mis: binnen 48 uur vlogen maar liefst drie van de Mercedes Citaro's in brand. De branden luidden het einde in van Arriva op Malta.

Weer een paar jaar later was het in Rome raak. In 2017 en 2018 vatten in de Italiaanse hoofdstad tientallen bussen vlam. De hashtag #FlamBus raakte trending en burgemeester Virginia Raggi kwam onder hevige druk te staan, omdat de Romeinse vloot sterk verouderd en slecht onderhouden was.

Record-order

De incidenten in Londen waren in ieder geval niet van invloed op de populariteit van de Mercedes Citaro. In 2009 kocht Qbuzz maar liefst 390 exemplaren van het type. Ook in Berlijn schrok men niet terug: vorig jaar plaatste de Duitse hoofdstad nog een record-order van maar liefst 950 Citaro-bussen.

Waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal fouten gemaakt Michel van der Mark - Qbuzz

Tranentrekkend

'Van de Londense situatie ben ik niet echt op de hoogte', zegt Van der Mark, 'maar in Rome was duidelijk sprake van slecht onderhoud. Dat was echt tranentrekkend.'

Dat is in Nederland en bij Qbuzz zeker niet het geval, betoogt Van der Mark. 'Heel vervelend natuurlijk, zo'n moer die niet goed is vastgedraaid, maar waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal fouten gemaakt. Al onze bussen krijgen het onderhoud dat ze nodig hebben. Dat vinden wij heel belangrijk. Aan het onderhoud zal het nooit liggen.'

Michel van der Mark constateert dat het gelukkig nooit tot persoonlijke ongelukken is gekomen. Dat zegt ook chauffeur en vakbondsman Henk Rozema. 'Ik en mijn collega's zijn daar ook voor geïnstrueerd.'

Passagiers in veiligheid

'De standaardprocedure luidt: zodra ze iets ruiken de bus aan de kant zetten en zichzelf en de passagiers in veiliheid brengen. Daarna eventueel gaan blussen met de brandblusser.'

Rozema heeft ook niet het idee dat bussen van Qbuzz relatief vaak in brand vliegen. 'Qbuzz heeft ruim 300 bussen op de weg. Logisch dat er dan wel eens wat gebeurt', aldus Rozema.

Op z'n website laat Mercedes-Benz weten dat de nieuwste Citaro's standaard met een 'brandmelder in het motorcompartiment' zijn uitgerust, die 'waakt over de daar heersende temperaturen'. Als die hoger worden dan 160 graden celsius, krijgt de chauffeur een akoestisch alarmsignaal plus nog een optische melding ('Brandmelding motorruimte') op een display.

Automatisch blussysteem

Als alles goed is, wordt het blussen daarbij automatisch geactiveerd. Afgelopen april, toen een bus vol bejaarden van Drenthe Tours op de A28 bij Eelde vlam vatte, bleek het systeem in ieder geval goed te werken.

Bij Qbuzz bestaat in ieder geval niet het gevoel dat de Mercedes Citaro brandgevaarlijk zou zijn. 'Zeker niet', zegt Van der Mark. 'En bij Mercedes hebben ze dat gevoel evenmin, anders hadden ze wel een terugroepactie gestart. Is dus niet het geval.'

Kunnen we straks nog veilig met een Qbuzz? 'Absoluut', belooft Van der Mark.

