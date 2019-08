De Helperzoomtunnel ligt, maar: 'donderdag wordt nog spannend'

De operatie mislukte vorig jaar, maar na afgelopen weekend ligt de Helperzoomtunnel eindelijk op z'n plaats. Door alle hectiek rondom de tunnel, zou je bijna vergeten dat de tunnel slechts één radertje is in het klokwerk dat de zuidelijke ringweg heet.

'Toch hebben we wel even een flesje ontkurkt, hoor', zegt omgevingsmanager Bert Kramer. 'Het was de afronding van een lastige periode.'

Maar: 'Ook deze week wordt nog spannend, want het spoor moet donderdagochtend in alle vroegte eerst nog worden vrijgesteld. We zijn druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ook dat is wel een momentje.' Als de deadline niet wordt gehaald, kunnen de treinen vooralsnog niet rijden.

Bekijk hier een timelapse van hoe de Helperzoomtunnel op zijn plek kwam.



Volgend jaar mei

De Helperzoomtunnel zorgt ervoor dat de huidige functie van de gevaarlijk bevonden Esperantokruising wordt overgenomen. 'Dat blijft een gevaarlijke kruising waar niet alleen een spoor overheen loopt, maar waar ook veel auto's en fietsers tegelijk van gebruikmaken. Het is de bedoeling dat deze kruising volgend jaar in april of mei sluit. Dan moet de Helperzoomtunnel helemaal klaar zijn.'

Fietsers moeten na de tunnel de weg oversteken, daar is niet iedereen blij mee Bert Kramer - Aanpak Ring Zuid

Commotie over fietsoversteek bij de tunnel

'Eén van de zaken waar ik de afgelopen weken veel over ben aangesproken, is de fietsverbinding', zegt Kramer. 'Fietsers moeten aan het eind van de tunnel namelijk de weg oversteken en daar is niet iedereen even blij mee. We hebben gekeken of een aparte tunnel voor fietsers mogelijk is, maar dat was helaas niet haalbaar', legt Kramer uit.

Eerder werd op het punt gekeken of fietsers er voorrang konden krijgen op automobilisten. Dat was een wens van omwonenden. Na het terugtrekken van de fietsvoorrang aan de Eikenlaan, werd dat verzoek echter afgeschoten.

Niet voor vrachtverkeer

Kramer wil wel benadrukken dat wanneer de Helperzoomtunnel open wordt gesteld volgend voorjaar, deze niet kan worden gebruikt door het vrachtverkeer. 'Al het overige verkeer, zoals auto's, bussen, hulpverleningsdiensten, fietsers en voetgangers, kunnen wél door die tunnel heen.'

Maar tegen die tijd is de zuidelijke ringweg weer in ere hersteld, waardoor het vrachtverkeer volgens Kramer goed van oost- naar west-Groningen kan komen.

'Het zou ook een beetje raar zijn als het vrachtverkeer door de wijk heen zou moeten sluipen. Omdat er straks geen verkeerslichten in de zuidelijke ringweg zitten, kan het verkeer daar bovendien veel sneller doorrijden. Maar goed, we doen alles stap voor stap.'

