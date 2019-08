Lawaai ringweg eist zijn tol: 'Ik hoef geen wekker meer te zetten'

Het lawaai van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen eist zijn tol bij omwonenden. 'Het is heel irritant, je hoort continu gedreun door je huis.'

Bo Slot woont aan de Verlengde Meeuwerderweg in Stad, en heeft al drie weken te maken met het lawaai. Dat ontstaat door het intrillen van damwandplanken, die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.

De tafel trilt

Volgens Slot is het niet alleen het geluid dat vervelend is. 'Je voelt de tafel trillen', zegt hij erover. 'En ik hoef geen wekker meer te zetten, de werkzaamheden beginnen immers 's ochtends al om 7:00 uur.'

Vooral 's avonds is het irritant, zegt Slot. 'Als je terugkomt uit je werk, hoor je eerst nog anderhalf uur lang dat lawaai, omdat ze tot 19:00 uur doorgaan. Gisteren mat ik nog even het niveau van het geluid, toen kwam ik boven de honderd decibel uit.'

Geen hotel

Uitwijken naar een hotel, zoals sommige van zijn buren hebben gedaan, heeft Slot niet overwogen. 'Dat brengt zoveel veranderingen met zich mee, ik weet niet of dat nou zo handig is. Dat is dan buiten de stad, en dan moet je van daaruit weer naar je werk... Maar we hebben onze slaapkamer wel omgewisseld met de logeerkamer.'

Slot woonde, voor hij naar de Verlengde Meeuwerderweg verhuisde, in het centrum van Stad, pal naast het Groninger Forum, toen daar aan werd gewerkt. 'Toen kregen we elk jaar een leuke bon, ter compensatie. Dat was leuk. Maar daar had ik relatief ook minder last van dan van het werk aan de ringweg.'

Langere damwandplanken

Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort erkent dat de werkzaamheden nogal wat overlast met zich meebrengen.

'Het kan zijn dat die overlast erger is dan afgelopen week. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we langere damwandplanken gebruiken. Tot vorige week waren ze 19 meter lang, nu 26 meter of langer.'

Hardere ondergrond

Ook de hardere ondergrond bij de Hereweg speelt volgens Kramer mee. 'Bovendien zijn de werkzaamheden voor sommige mensen ook gewoon dichter bij hun huis gekomen.'

Oordoppen kopen

Voor Bo Slot is het in ieder geval nog even een half jaar op de tanden bijten. 'Daar ben ik bang voor', zegt hij. 'Voor december gaan ze hier nog pal voor de deur aan het werk. Dat is hemelsbreed vijf meter en zal pittig worden. Ik ga oordoppen kopen. Dat slaapt niet lekker, maar zal wel moeten.'

