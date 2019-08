Dit weekend: zwevend dineren boven de Grote Markt

Een hapje eten, bungelend boven de Grote Markt in Groningen. Komende zaterdag takelt een kraan een tafel met ober naar 55 meter hoogte voor een ontbijt, lunch of diner.

De mensen die aanschuiven hangen een half uur tot uur in de lucht, waarbij ze volgens de organisatie genieten 'van een onvergetelijk uitzicht over de stad'. Bovenin eten ze gerechten die een restaurant in de binnenstad bereidt. De tafelgasten zitten vast met een gordel.

Eerder was er al een Dinner in the Sky bij Wassenaar



Als het eten op is, mag een volgende groep naar boven. In totaal mogen negen groepen aanschuiven. Dat zijn in totaal zo'n 200 mensen.

250 euro

Alle plekken aan tafel zijn al uitverkocht. Voor een tweegangenmenu betaalde je 250 euro. Het goedkoopst was een 'high wine' voor 125 euro. De gasten worden naar de tafel gebracht in een limousine.

Het is voor het eerst dat er zo'n diner op grote hoogte plaatsvindt in Groningen. Eerder konden mensen al aanschuiven in bijvoorbeeld Amsterdam, Wassenaar en Den Haag.