Wietze Mooibroek in zijn wijngaard (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Wijn maken begon voor Wietze Mooibroek ooit als hobby, maar die liefhebberij is intussen wat uit de hand gelopen. 'Het is intussen wel wat bedrijfsmatig geworden', beaamt de wijnboer.

'Op fietse deur Grunnen' kwam verslaggever Elwin baas in Sellingen terecht bij een wijngaard, die van eigenaar Wietze Mooibroek. En hoe vroeg het op de ochtend ook was: natuurlijk moest er even worden geproefd. 'Fruitig', oordeelde Baas.

Cursussen

Mooibroek begon zijn 'Wijngaard Symphony' bij wijze van hobby. 'Een ex-collega van mij maakte al wijn', zegt Mooibroek, 'en vervolgens las ik dat her en der in Nederland wijnstruiken werden aangebouwd. Na wat verdieping en cursussen ben ik in 2003 ook begonnen met aanplanten.'

Een hobby is het al lang niet meer, bekent Mooibroek. 'Het is intussen wel wat bedrijfsmatig geworden. Een wijnseizoen levert mij zo'n 400 tot 500 flessen op.' De wijn wordt tegenwoordig in de plaatselijke supermarkt verkocht.

Bloedhete weer

Waar veel collegaboeren de voorbije weken klaagden over het bloedhete weer, kwam over de lippen van Mooibroek geen onvertogen woord. 'Nee, voor een wijnboer is dit zonnige weer fantastisch. Hoe meer zon er op het blad komt, hoe meer smaak in de wijn.'