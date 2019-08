Bij de Snuffelschuur hoef je niets te kopen, 'kijken mag ook'

Ook verslaggever Elwin Baas kwam er in het kader van 'Op fietse deur Grunnen' langs. En hij zag tot zijn verbazing niet slechts één snuffelschuur, maar wel drie!

Paar duizend boeken

Wat daar allemaal wel niet te vinden is? 'Tweedehands spullen, maar ook veel nieuwe spullen. En boeken. Heel veel boeken. Hoeveel? Bij elkaar wel een paar duizend', zegt uitbaatster Diny Harmans.

'Het begon allemaal klein', vertelt ze. 'Daarop kwamen mensen kijken, en dacht ik: wat leuk. Mensen brachten eens wat langs, en ik kocht eens wat. En inmiddels hebben we een hok vol.'

Of beter: drie hokken vol dus. Wat het zo leuk maakt? 'De mensen', zegt Diny. 'Ik ben een mensen-mens. Ik ga weinig weg. Ik heb last van m'n heupen en ik kan niet ver lopen. Dus is het leuk als mensen hierheen komen. Vlak voor je kwam gingen nog een paar mensen weg. Nee, die hebben niks gekocht. Hoeft ook niet hoor, kijken mag ook.'

Geen vierde

Of er nog een vierde snuffelschuur bij komt? 'Nee, mag niet van de gemeente. We mogen niet meer bouwen.' Maar wie niet sterk is moet slim zijn. 'We hebben een carport, met hout aan de zijkant. Die is dus gewoon dicht. En dan mag het wel.'