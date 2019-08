UMCG ergert zich aan rookgedrag van eigen personeel

Het UMCG ergert zich aan het rookgedrag van medewerkers en de rommel die ze in de omgeving van het ziekenhuis achterlaten. Dat zegt woordvoerder Ineke Woldringh naar aanleiding van een klacht uit de buurt.

Sinds 1 januari 2019 is het UMCG volledig rookvrij. Binnen mocht al langer niet meer gerookt worden, maar nu is het voor personeel, patiënten en studenten ook verboden om op de rest van het ziekenhuisterrein te roken.

Rokers zijn sinds het verbod aangewezen op de openbare ruimte, zoals de stoep bij de ingang van het ziekenhuis aan de Oostersingel. En daar is niet iedereen blij mee.

Over de schutting gekieperd

In een brief aan de Raad van Bestuur van het UMCG doet buurtbewoner Frits Bolt zijn beklag. 'Ramen moeten gesloten blijven om de doordringende, voor de gezondheid van de bewoners schadelijke dampen, van sigaret, pijp of sigaar buiten de deuren te houden.'

Bolt verwijt het ziekenhuis dat ze het 'probleem' van de rokende werknemers domweg over de schutting hebben gekieperd. 'Ik verzoek u daarom uw overlast gevende medewerkers die mogelijkheid te bieden hun verslaving binnen de grenzen van het eigen terrein uit te oefenen', zo schrijft hij.

'Wij ergeren ons ook'

De kans dat de Raad van Bestuur gehoor geeft aan deze oproep is trouwens niet zo groot. 'Rookvrij is rookvrij', zegt Woldringh resoluut. 'Wij gaan dus geen rookplekken creëren. Dat meneer zich ergert is trouwens volledig terecht, wij ergeren ons ook.'

De mogelijkheden om iets aan de overlast te doen zijn echter beperkt. 'We kunnen onze medewerkers wel aanspreken op hun gedrag, en dat zullen we ook doen. Want onze verantwoordelijkheid houdt natuurlijk niet op bij de grenzen van het ziekenhuisterrein', aldus de woordvoerder van het UMCG.

Traumaheli

Het is trouwens niet voor het eerst dat Bolt en de Raad van Bestuur de degens kruisen. Toen ging het over de standplaats van de traumahelikopter. Sinds eind 2016 vliegt de traumaheli niet langer vanaf het dak van het UMCG, maar vanaf Groningen Airport Eelde.

Lees ook:

- 'We letten er wel op dat personeel niet bij iemand in de tuin rookt'

- Rookruimtes UMCG ontmanteld; ziekenhuis vanaf 1 januari rookvrij

- 'Gelukkig is dat ding eindelijk weg' (2016)