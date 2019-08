Hoofdstation is het Mooiste Station van Nederland

Het Hoofdstation in Stad is verkozen tot het Mooiste Station van Nederland 2019. Het station kreeg een derde van de stemmen in de door de Nederlandse Spoorwegen (NS) georganiseerde wedstrijd.

'Niet alleen ik ben trots, Groningen is trots op het Hoofdstation', zegt assistent-stationsmanager Erik van Willenswaard. 'Het is een station dat leeft, dat mooi versierd is. Er zit historie in.'

Achter Groningen (33%) eindigden Valkenburg (16%) en Rotterdam Centraal (14%) op twee en drie in de verkiezing.

Verrassingen

Volgens Van Willenswaard is het Hoofdstation 'een station met verrassingen'.

'Dat zit hem in de gangetjes, tussenvloeren waar techniek in zit. Soms is het dan even zoeken als er iets aan moet gebeuren. Tijdens de verbouwing vonden we ook verrassingen in de tussenvloeren, zoals een klomp. Of een plank waar de handtekening van een timmerman op staat. Dat vind ik wel mooi.'

Erik van Willenswaard bij de vitrine met daarin de oorkonde voor Mooiste Station (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Acht kandidaten

Het publiek kon via een stemming op sociale media kiezen uit acht stations. Naast het Hoofdstation waren de volgende stations ook kandidaat:

• Amsterdam Amstel

• Amsterdam Centraal

• Den Haag Hollands Spoor

• Eindhoven

• Rotterdam Centraal

• Utrecht Centraal

• Valkenburg

