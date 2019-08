Of je de sterrenregen kan zien, is nog maar de vraag. Maar dat hij er is, is zeker. Tot de nacht van 24 augustus moeten ze bij gunstig weer en een gunstige maanstand te zien zijn aan de hemel.

Sterrenkundige Marlies van de Weijgaert hoopt dat ze 'eindelijk' de sterrenregen kan zien. 'Als je de sterrenregen wilt zien moet je het de komende dagen proberen, dan is de maan op 30 procent.'

De piek in de sterrenregen is later. 'In de nacht van 12 of 13 augustus zijn er meer vallende sterren, maar dan is de maan voller. Dan is het te licht aan de hemel.'

'Tot zestig per uur'

Van de Weijgaert adviseert om je moment te kiezen tijdens een bewolkingsvrije nacht. 'En als je ze wil zien, moet je langer opblijven of de wekker zetten.'

Hoeveel vallende sterren je zien kan Van de Weijgaert niet inschatten. 'Je ziet niet zestig vallende sterren per uur. Dat is niet het gemiddelde per uur, dat is het maximale aantal per uur.'

Alleen je ogen

Als laatste advies heeft Van de Weijgaert nog: 'Zoek een donkere plek op met zicht op het noordoosten. Neem geen telescoop of verrekijker mee. Met alleen je ogen zie je meer.'

Geen sterren

De vallende sterren zijn volgens Van de Weijgaert helemaal geen sterren. 'Het is een stofje in de atmosfeer dat de aarde tegenkomt.' Dat verklaart volgens de sterrenkundige waarom de sterrenregen elk jaar rond dezelfde tijd is.

'Elk jaar komen we met de aarde rond hetzelfde tijdstip in de stofbanen van dezelfde kometen, Perseïden of Orioniden.'

De sterrenregen van nu heeft te maken met de stofbanen van Perseïden. De stofbanen van de Orioniden komen we in oktober weer tegen. Half december komen we nog een stofbaan tegen, die zijn van de Geminiden.