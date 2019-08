Inzamelingsactie moet laatste Groninger coaster redden

Het schip uit 1962 is te koop bij een handelaar in Ridderkerk die ereen ton voor wil hebben, anders gaat de boot weg als oud ijzer.

De Noordborg is waarschijnlijk het laatste exemplaar van de na-oorlogse Groninger coasters die bij de honderden zijn gebouwd op werven aan het Winschoterdiep.

Aan het einde van hun economische levensduur verkochten Groninger reders de schepen en vaak kwamen ze terecht bij rederijen rond de Griekse eilanden of het Caribisch gebied maar daar zijn de meeste oude Groninger schepen inmiddels ook uitgefaseerd.

De Noordborg

De Noordborg werd in 1962 gebouwd voor rederij Wagenborg uit Delfzijl. Via vele omzwervingen kwam het schip een aantal jaren geleden in handen van de handelaar Dick van der Kamp. Die heeft inmiddels veel geld besteed aan het opknappen van de Noordborg maar kan het schip niet kwijt.

Onlangs werd het nog aangeboden op online veiling maar daar bleef de teller op 57.000 euro staan. Te weinig om het schip te gunnen.

Het Bronsmotoren Museum

Anne Nijboer van het Bronsmotoren Museum wil het schip dolgraag kopen. 'Het is een mooie authentieke boot en de enige die nog in Nederland ligt.' Het Bronsmotoren Museum is sinds een aantal jaren dakloos en de verzameling is op verschillende plekken onder gebracht.

Er zijn tussen 1900 en 2004 werden er zo'n 5.000 dieselmotoren door de Brons-fabriek in Appingedam gebouwd. De fabriek werd gesticht door Jan Brons, uitvinder en selfmade ingenieur die een heel eigen type dieselmotor uitvond. De motoren vonden vooral aftrek in Groninger coasters en stonden bekend om hun onverwoestbaarheid.

Onderdeel van de nieuwe collectie

'Het is de bedoeling dat de Noordborg een deel wordt van onze nieuwe expositie', aldus Anne Nijborg. 'We zijn op zoek naar een loods aan het water waar we onze motorencollectie kunnen laten zien en de Noordborg kan daar dan voor de wal liggen als onderdeel van de tentoonstelling maar we kunnen dan ook met het schip op reis.'

Of het gaat lukken om die 100.000 euro bij elkaar te krijgen? 'Tsja', zegt Anne Nijboer. 'Het is maar net hoe je het bekijkt. Aan de ene kant is 100.000 euro een hoop geld maar als we er met z'n allen aan gaan trekken is het bedrag best op te brengen.'

De crowdfundactie is steunen via de website van Stichting MS Noordborg.

Lees ook:

- Het geluid van een Bronsmotor is voor vader en zoon Zwerwer 'net muziek' (2016)

- Nazaat Jan Brons pleit voor behoud fabriekspand aan Farmsumerweg in Appingedam (2016)

- Laatste open dag, daarna sluit het Bronsmotoren Museum (2016)