Lopend Vuur: Goed Duits kunnen spreken is belangrijk

Volgens het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is het vak Duits in gevaar. Docenten zijn moeilijk te vinden en scholen kiezen vaker voor talen als Spaans Chinees of Russisch.

Engels is in de onderbouw van havo en vwo verplicht en daarnaast moeten middelbare scholen Frans en/of Duits geven. Scholen mogen zelf bepalen of ze één van deze twee talen vervangen voor bijvoorbeeld Spaans of Chinees. Op het vmbo is Duits al niet meer verplicht.

Volgens het Duitsland Instituut is het belangrijk dat we de buurtalen leren. Met als belangrijkste reden: Duitsland is onze grootste handelspartner. Echter, je kan je tegenwoordig ook prima redden in het Engels bij onze oosterburen.

Hoe denk jij hierover? Is het nog nodig om goed Duits te kunnen spreken?



