Droogte tast veendijken aan, maar: 'Nog geen reden voor paniek'

De aanhoudende droogte veroorzaakt niet alleen schade aan de landbouw en de natuur.

Ook kades en dijken lijden eronder, vooral als ze uit veen bestaan.

Zoals de dijk van het afwateringskanaal van Duurswold tussen Slochteren en Meedhuizen.

Medewerkers Harm Wilting en Erik Schuringa van waterschap Hunze en Aa's houden de situatie met extra inspectierondes scherp in de gaten.

25 controlepunten

Op het fietspad dat op de dijk tussen Steendam en Tjuchem ligt, zijn tal van scheuren van drie à vier centimeter breed zichtbaar. De scheuren zijn het gevolg van verzakking. Wilting en Schuring hebben die scheuren genummerd, zodat ze ze kunnen monitoren.

'We vergelijken dit wekelijks op 25 controlepunten', legt Wilting uit, 'zodat we kunnen zien of de scheuren breder of langer zijn geworden. Tot nu toe zien ze er vrij stabiel uit. Er is dus nog geen reden voor paniek.'

De scheuren worden in kaart gebracht (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Meetspijkers

Ondanks de droogte is dat het beeld van de afgelopen weken. Wilting: 'De laatste vier weken zijn ze niet veranderd. Daarnaast hebben we 10 à 12 meetspijkers. Onze landmeters meten zo met behulp van GPS ook wekelijks de hoogte van de dijken.'

De dijk tussen Steendam en Tjuchem is een kleidijk, die gebouwd is op veen. 'Zodra het te droog wordt, klinkt dat veen in', legt Wilting het proces van verzakking uit. 'Vervolgens gaat de dijk 'zetten', zoals dat heet. En dan komt de klei in beweging.'

Nog niet gevaarlijk

'De situatie hier is nog niet gevaarlijk', zegt Wiltings collega Schuringa. 'Maar me moeten het wel blijven monitoren. Als er écht grote verschuivingen optreden, wordt het wél gevaarlijk. Dan zou de dijk af kunnen schuiven het land in, met als gevolg een gat in de dijk. Het kanaal loopt dan leeg, en omdat er behoorlijk wat water achter zit, wordt niemand daar vrolijk van. Dat willen we voor zijn.'

Dijk verstevigd

In september wordt de dijk verstevigd. Hoe? Schuringa: 'Op dit traject wordt de dijk verbreed, zodat die wat meer body krijgt aan de landzijde. Door die versteviging zou het gevaar geweken moeten zijn.'

