Dit weekend in Groningen: Week der Besten, FC thuis en historisch Verhildersum

Op recordjacht

De meeste ballonhonden vouwen in een uur tijd, 48 uur rijden in een scootmobiel en de langste menselijke waslijn ter wereld: van zaterdag tot en met volgende week zondag staat Vlagtwedde weer in het teken van de Week der Besten. En dat betekent dat er allerlei recordpogingen gedaan worden.

Maar er is meer: zoals het WK poffert bakken, een marathonuitzending van Radio Westerwolde voor het goede doel, een oldtimershow en kermis.

Het complete programma lees je hier.

FC Groningen thuis

Na 84 dagen zonder thuiswedstrijd, speelt FC Groningen zaterdagavond om 18:30 uur tegen FC Twente de eerste competitiewedstrijd voor eigen publiek. Het vorige thuisduel was tegen Vitesse. Toen stond een plek in de finale van de play-offs op het programma.

FC Groningen en FC Twente troffen elkaar vorig jaar voor de beker (Foto: JK Beeld)



Schansenloop

Zin om je in te spannen dit weekend, of om te kijken hoe anderen dat doen? Zaterdagochtend is in Bad Nieuweschans de negende editie van de Schansenloop. Er zijn twee afstanden te lopen: 21 kilometer of 30 kilometer. Hier lees je er meer over.

Met paard en wagen

Landgoed Verhildersum in Leens verkeert zaterdag en zondag in historische sferen. Hoe leefden de adel, boeren en landarbeiders in de negentiende eeuw? Ruim baan dus voor paard en wagen, demonstraties van oude ambachten, een boerenmarkt, schapen drijven en nog veel meer.

Volwassen betalen 8,50 euro, kinderen van 6 tot en met 12 jaar 2 euro.

Verhildersum even terug in de tijd (Foto: Landgoed Verhildersum)



Veel plezier dit weekend!