Dit Was De Week: 'Ik schrok er zelf van'

Wij in het Noorden weten het natuurlijk al langer, maar het Hoofdstation is het mooiste van het land. Maar vonden we dat eigenlijk altijd al?

Verder zagen we als gevolg van de droogte twee zaken die normaal gesproken alleen in zuidelijke gebieden zoals Bordeaux voorkomen. Wil je weten waar we het over hebben? Wij praten je bij in Dit Was De Week.

'Schoonste van het geheele land'

Reizigers vinden het Groningen CS het mooiste station van Nederland. 'Niet alleen ik ben trots, Groningen is trots op het Hoofdstation', zegt assistent-stationsmanager Erik van Willenswaard.

Het had maar een nippertje gescheeld of men had tijdens de jaren zestig het station zo rigoureus verbouwd dat het deze verkiezing waarschijnlijk nooit had gewonnen. Aan het ontwerp ligt het in elk geval niet. Want bij de opening van het huidige stationsgebouw in 1896 sprak men al 'Een der schoonsten van het geheele land'.

UMCG op de bres

Voor de gevel van het UMCG wappert sinds deze week de Groninger aardbevingsvlag. Het ziekenhuis wil zo bevingsgedupeerden een hart onder de riem steken.

De aardbevingsvlag wordt steeds populairder in de provincie. Roken verliest juist aan populariteit. Rondom de ingang van het UMCG mag al twee maanden niet meer gerookt worden. Het ziekenhuis ergert zich nu ook aan het rookgedrag van sommige medewerkers. Uit de buurt komen regelmatig klachten over achtergelaten rommel.

Verdachte brandstichting Winschoten bekent

Rook en vuur in het centrum van Winschoten begin januari, waarbij twee historische winkelpanden aan de Langestraat compleet werden verwoest. De verdachte van de brandstichting heeft deze week bekend. De 40-jarige Brigitte G. vertelde voor de rechter haar verhaal. 'Het kwam spontaan in me op om brand te stichten'.

FC Groningen weer los

Het zal u niet ontgaan zijn, de eredivisie is weer begonnen. FC Groningen won de uitwedstrijd van FC Emmen, die voorzichtig 'de Hondsrugderby' is gedoopt. 'Een verdiende zege', vond analist Azing Griever in een analyse van de wedstrijd.

Griever vond Azor Matusiwa en Ko Itakura de twee uitblinkers aan de kant van de FC. Het publiek dacht hier anders over, en koos doelman Sergio Padt als beste speler. Na elke wedstrijd kun je via een formulier op de website en in de app aangeven welke speler jij dat duel het beste vond. Dat resulteert aan het eind van elke maand in Speler van de Maand en aan het eind van het seizoen in Speler van het Jaar.

Dat betekent ook dat De Koffiecorner, de wekelijkse podcast van RTV Noord, weer volop is begonnen. Niiwino Geertsema en Martin Drent praten met kenners, sporters, trainers en betrokkenen over de afgelopen sportweek.

Deze week maar liefst twee Koffiecorners. Eentje met FC Groningen-watchers Stefan Bleeker en William Pomp. Vaste gast Martin Drent voorspelt: 'FC Groningen en FC Emmen gaan hoger eindigen dan vorig seizoen'.

Ook een extra Koffiecorner deze week met speciale gast Danny Buijs. Hij legt uit waarom Ko Itakura vorig seizoen eindeloos warmliep, maar nooit mocht invallen. De trainer van de FC vertelt verder wat hij verwacht van dit seizoen en wat hij zoal van het voetbalwereldje denkt. 'Ik maak genoeg achterbakse mensen mee'.

Wijnboer in Sellingen

Over het warme weer van de afgelopen periode is veel geklaagd. Niet door Wietze Mooibroek, wijnboer te Sellingen. 'Hoe meer zon er op het blad komt, hoe meer smaak in de wijn.'

Steur in Stad

Ook als gevolg van de droogte? Of ontsnapt uit een kwekerij? Hoe dan ook, bij de Museumbrug in Stad haalde hobbyvisser Menno Schuiten een steur van ruim een meter naar boven. Volgens de kenners een unicum, want de steur is een vis die normaal gesproken niet in Nederland voorkomt, laat staan in de binnenstad van Groningen. 'Ik schrok er zelf van'.

Maar hoe zeldzaam is zo'n beestje nou eigenlijk?

Slotplaat

Erik schoot deze schitterende plaat.van het spoor in Stedum.