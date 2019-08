Ook komende zaterdag weer werk aan de zuidelijke ringweg (update)

Tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds gebeurt dat ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats en bij de Waterloolaan/Verlengde Oosterweg.

Waarom?

Volgens Aanpak Ring Zuid lopen de werkzaamheden uit, door problemen met het materieel. Ook duurt het intrillen langer dan gepland, vanwege de harde ondergrond.

'Heel vervelend voor de omgeving, dit hadden we liever niet gehad', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'Maar het kan niet anders.'

Kramer kan niet uitsluiten dat er ook op andere momenten extra gewerkt moet worden langs de ring.

'Dat moet de komende dagen blijken. En als het zo is, wordt dat vrijdag bekendgemaakt. Het staat onder tijdsdruk. De noordelijke damwand moet er gewoon in, want anders kan het verkeer er niet over.'

Zo klinkt het intrillen van de damwanden



Al eerder

Afgelopen zaterdag werd er ook doorgewerkt, nadat er door de hitte vertraging was opgetreden. Ook op een aantal avonden door de week werd er toen doorgewerkt.

Of vertraging... Omgevingsmanager Bert Kramer spreekt liever van 'achterlopen'. Kramer: 'We zitten nog steeds op onze planning hoor, zo slecht loopt het niet. Pas als we zaterdag de damwandplank er niet inkrijgen, lopen we écht vertraging op en hebben we een probleem.'

Buffermogelijkheden

Mocht er onverhoopt vertraging optreden, dan hebben de bouwers twee zogenaamde 'buffermogelijkheden': doorwerken op zaterdag én doorwerken op de avonden.

Kramer: 'We hebben de omgeving nu dus verteld dat we aanstaande zaterdag doorwerken, en de komende dagen zullen we moeten bekijken of we straks ook 's avonds moeten doorwerken. Daar komen we aan het einde van de week op terug.'

(Dit bericht is aangevuld met het commentaar van Bert Kramer)

Lees ook:

- Werkzaamheden aan Ring Zuid in avonduren na deze week voorbij

- Lawaai ringweg eist zijn tol: 'Ik hoef geen wekker meer te zetten'