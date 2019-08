Hitte en droogte bezorgen boeren slapeloze nachten

Hoving kijkt met afschuw naar zijn grond. 'Woestijnzand is het', constateert hij. 'Gewoon poeder. Ik ben al vanaf 1990 boer, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt.'

Qua aantal aardappels valt het volgens Hoving allemaal nog wel mee. 'Maar het volume is er bij lange na niet. De aardappels zijn gewoon veel te klein. Allemaal het gevolg van de aanhoudende droogte. En vooral ook de hitte en wind. Dat is dodelijk.'

Gewoon een ramp

Wat dat voor hem betekent? 'Dit is gewoon een ramp', zegt Hoving. 'Wij verbouwen 270 hectare aardappels, en dit is gewoon een halve oogst. Vorig jaar hadden we ook al een halve, dus doe je twee jaar over een hele oogst. Dat loopt aardig in de papieren.'

Wat dat concreet inhoudt? Hoving: 'Deze oogst levert 20 ton minder op per hectare, dus ik kom in totaal 540.000 euro tekort. En dan heb ik het alleen nog maar over de aardappels. Want ook m'n bieten en wortels hebben het moeilijk.'

Slapeloze nachten

'Nee, dit wordt geen leuk jaar', verzucht Hoving. 'Mijn stemming ligt beneden het vriespunt. En dat levert slapeloze nachten op. Ik ben er behoorlijk ziek van.'

De droogte, hitte en wind kosten mij zo'n 540.000 euro. Akkerbouwer Kor Hoving

Beregenen doet Hoving wel, maar dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Hij heeft namelijk maar één haspel, en kan daarmee slechts 40 à 50 hectare beregenen. 'Dat schiet dus niet op.'

Op z'n retour

Ook als het nu zou gaan regenen, zou dat niet meer helpen. 'Voor deze percelen in ieder geval niet. Die zijn al te ver op hun retour en afgestorven. Dit is wat het is.'

En dat is dus veel te weinig. Hoving: 'Wij zandgrondboeren gaan voor de bulk, de grote massa. Daar rekenen mijn afnemers Avebe en Rixona ook op. Maar ik kan dus niet aan mijn verplichtingen voldoen. Want ik moet tonnen leveren, en die heb ik niet. Dat is schadelijk voor iedereen, want Avebe en Rixona hebben hun zetmeel natuurlijk ook al weer verkocht.'

