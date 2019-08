Drie blazers binnen enkele uren bij ESD-SIC in Farmsum (update)

Directeur Richard Middel noemt het opmerkelijk dat er in zo'n korte tijd zoveel blazers waren. 'Dit fenomeen heb ik in mijn tijd bij ESD nog niet eerder meegemaakt. We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, het is moeilijk te verklaren.'

ESD-SIC categoriseert zelf de blazers op een schaal van 1 (licht) tot 5 (zwaar). Middel zegt dat nog wordt onderzocht tot welke categorie de drie blazers van afgelopen nacht behoorden. 'Maar het ging in elk geval om twee kleine blazers en één grote.'

Klachten

Volgens Middel daalden de stofwolken in noordelijke richting neer op bedrijfsterreinen. De directeur zegt geen klachten te hebben gekregen van omwonenden, maar bij de redactie van RTV Noord zijn wel enkele meldingen binnengekomen.

'Na de stofexplosies zijn we actief rond gaan rijden in de omgeving. Waar stof is neergedaald, hebben we gesproken met betrokken partijen en gezorgd voor een passende oplossing', stelt Middel.

Balen

ESD-SIC heeft de blazers gemeld bij de provincie, zoals voorgeschreven. De nieuwe stofwolken komen het bedrijf niet goed uit, erkent Middel. 'We balen hiervan. We zijn in onze optiek op de goede weg bij het bestrijden van de stofexplosies. De impact van de blazers neemt af, maar de hoeveelheid blazers moet ook terug.'

Volgens Middel zijn er dit jaar rond de 35 blazers geweest bij zijn bedrijf.

Dwangsom

In april legde de provincie ESD-SIC een dwangsom op. Het bedrijf moest de uitstoot van siliciumcarbidevezels binnen acht weken afbouwen naar nul, op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per keer, met een maximum van 750.000 euro.

Het bedrijf stapte daarop naar de rechter, omdat het vond dat de provincie de opgelegde boetes onvoldoende had onderbouwd. De rechter stelde ESD-SIC in het gelijk en vond dat het bedrijf de kans moest krijgen om een vergunning aan te vragen voor de uitstoot van de SiC-vezels. Die vergunningsaanvraag moet uiterlijk eind deze maand worden ingediend bij de provincie.