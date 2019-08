Hobbyvisser vangt zeldzame steur in Stad: 'Ik schrok er zelf van'

Menno Schuiten is nog enigszins verbaasd over wat hij aan de haak heeft geslagen. (Foto: Menno Schuiten)

Menno Schuiten vist al een jaar of vijftig, maar wat hij dinsdag aan de haak sloeg, zorgde bij hem zelf ook voor de nodige vraagtekens. Bij de Museumbrug in de stad Groningen haalde hij een steur van ruim een meter naar boven.

'Ik vis normaal op snoekbaarsjes, maar nu kwam er plotseling een dikke steur naar boven', vertelt hij. Schuiten dacht in eerste instantie zelfs aan een witte haai, maar van dicht bij zag hij dat het om een steur ging. 'Echt een enorme vis, ik schrok er zelf van.'

Op de foto

Het had nog wel wat voeten in de aarde voordat hij de - voor Nederlandse begrippen - zeldzame steur aan wal wist te krijgen, want de steur verschool zich onder de steiger. Maar met hulp van zijn schepnet en een voorbijganger met een smartphone, kon hij zich op de foto laten vereeuwigen met de bijzondere vangst.

De vis had volgens de hobbyvisser een zendertje onder één van zijn vinnen. 'Dus die is in dit water uitgezet', vermoedt hij. Waar hij snoekbaarsjes nog weleens mee naar huis neemt, mocht de steur zijn weg in het water vervolgen. 'Ik heb 'm weer teruggezet. Straks volgen ze mij via dat zendertje naar huis', zegt Schuiten met een knipoog.

Uitgezet

Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe is ook direct verbaasd als hij hoort dat Schuiten een steur uit de Zuiderhaven in Stad naar boven heeft gehaald. 'Maar dat moet haast wel een steur zijn die daar is uitgezet. Sterker nog, dat weet ik eigenlijk wel honderd procent zeker.'

Volgens Mensinga gebeurt het wel vaker dat er bijzondere vissoorten opduiken op plekken waar ze normaal niet voorkomen. 'Zoals met koikarpers bijvoorbeeld. Die worden dan te groot voor de vijver in een achtertuin en uitgezet in grotere vijvers. Maar dat kan heel gevaarlijk zijn. Koikarpers dragen bacteriën bij zich, waar andere karpers in de vijver snel aan overlijden. Dat zou met zo'n steur ook het geval kunnen zijn.'

Wilde steur?

De kans dat er een wilde steur opduikt in onze provincie? 'Die is zeer klein', gaat Mensinga verder. 'De laatste keer dat er een wilde steur in de provincie Groningen is waargenomen, was toen het Lauwersmeer werd afgesloten van de Lauwerszee. Dat is al een poosje geleden dus.'

'Misschien wilde de steur van Schuiten gewoon een glimp opvangen van het mooiste treinstation van Nederland', besluit Mensinga lachend.