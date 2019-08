Scheidsrechter Mulder beleeft geslaagd debuut in Duitsland

Scheidsrechter Christian Mulder uit Uithuizen heeft zijn officiële debuut gemaakt in het Duitse voetbal. Dat deed hij bij de derby SV Molbergen tegen BV Cloppenburg, in het bekertoernooi.

Mulder was de afgelopen vier jaar actief in het betaald voetbal in Nederland, maar kreeg geen vast contract van de KNVB. Dus besloot hij verder te gaan in Duitsland, waar hij dit seizoen gaat fluiten in de Oberliga, op het vijfde niveau van Duitsland.

Duitse vrouw

Mulder had drie opties na het slechte nieuws van de KNVB. 'Of verder in het amateurvoetbal in Nederland, of stoppen, of gaan fluiten in Duitsland.' Er was nog een reden waarom Duitsland hoog op zijn lijstje stond. 'Ja, met Kerst ben ik tegen een Duitse vrouw aangelopen. En dat ging niet meer weg', zegt Mulder lachend.

Vijf gele kaarten

SV Molbergen (zevende niveau) wint de derby knap met 1-0 van BV Cloppenburg (zesde niveau). Mulder geeft vijf gele kaarten en kan tevreden terugkijken op zijn officiële debuut. 'Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je mag starten met een hele mooie derby. En dat het zo'n wedstrijd wordt, dat is hartstikke leuk.'

Bundesliga?

Wat Mulder betreft, is dit het begin van een mooie loopbaan in Duitsland. 'Uiteraard ga ik voor het hoogst haalbare en dan moeten we kijken hoe hoog de lat ligt.' Of dat ooit in de Bundesliga zal zijn? 'Dat zou wel heel leuk zijn', besluit Mulder met een brede glimlach.

Lees ook:

- Scheidsrechter Mulder fluit verder in Duitsland

- Arbiter Christian Mulder wil in Duitsland verder