MS-middel Fampyra in basispakket: 'We kunnen blijven lopen en dat is zó belangrijk'

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg neemt het geneesmiddel Fampyra per 1 september op in het basispakket. Dat is goed nieuws voor zo'n tweeduizend MS-patiënten, waaronder Nelleke Dieters uit Stad.

'Mijn dag kan niet meer stuk. Ik ben zó blij! En velen met mij', reageert Dieters op het besluit van Bruins. Een deel van de MS-patiënten gebruikt het middel en zegt er baat bij te hebben.

We kunnen blijven lopen en dat is zó belangrijk Nelleke Dieters - MS-patiënt

'Ik ben stabieler, kan langer staan en een paar meter lopen. Het is gewoon geweldig spul. Alle MS-patiënten die Fampyra gebruiken zijn in een jubelstemming. We kunnen blijven lopen en dat is zó belangrijk.'

'Anders had ik op bed gelegen of in de stoel met de beentjes omhoog. Nu kan ik gewoon opstaan en weglopen. Wat ik daarvoor niet kon.'

Roep voor nieuw onderzoek

Voor voorzitter Jan van Amstel van de MS-vereniging is de ervaring van Dieters er eentje van velen. 'Het Zorginstituut kwam eerder twee keer tot de conclusie dat Fampyra geen meerwaarde had. Maar dat strookte niet met onze ervaringen. Tweeduizend patiënten zeggen dat het werkt en neurologen ook.'

De MS-vereniging bleef hameren op een nieuw onderzoek. Na een door veertigduizend mensen ondertekende petitie besloot Bruins dat er nogmaals gekeken moest worden naar de werking van Fampyra.

'Fout oordeel'

'In ons beeld was het altijd al wel een fout oordeel', zegt Van Amstel. 'Maar ja, het is het enige instituut dat adviseert over dit soort problematiek. En de minister volgde dat advies tot nu toe altijd op.'

'Dus was het ook mogelijk dat het voor de derde keer afgewezen zou worden. Toch hadden we goede hoop, omdat de situatie nogmaals grondig is bekeken door het Zorginstituut. En daar hebben we veel waardering voor.'

Niet vergoeden zou heel veel betekenen en dus betekent het ook heel veel dat het wél weer vergoed wordt Jan van Amstel - voorzitter MS-vereniging

Wajong-uitkering

'Het is een middel dat op jaarbasis zo'n tweeduizend euro kost. Er zijn veel MS-patiënten die een Wajong-uitkering hebben, die kunnen het er niet bij hebben. Zij zouden Fampyra echt niet meer kunnen gebruiken.'

'Dat betekent in de praktijk dat ze daar waar ze beter kunnen functioneren dat plotseling niet meer zouden kunnen. Niet vergoeden zou heel veel betekenen en dus betekent het ook heel veel dat het wél weer vergoed wordt. Patiënten reageren dan ook erg emotioneel.'

Lees ook:

- MS-patiënten opgelucht; medicijn voorlopig vergoed

- MS-medicijn wordt niet langer vergoed: 'Straks kan ik niet meer lopen'