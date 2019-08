Huisarts uit Groningen berispt voor relatie met patiënte

Een arts van de Academische Huisartsenpraktijk in Groningen is door de tuchtrechter berispt voor grensoverschrijdend gedrag. De arts had een relatie met een patiënte. Dat is tegen het protocol in.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) diende een klacht in bij het medisch tuchtcollege.

Troost

De kortdurende relatie was in 2014. De arts behandelde de beperkt mobiele vrouw vanaf 1993. Tijdens de visites in haar woning mondde het geven van troost uit in knuffelen. Hij voelde genegenheid voor haar, zei hij eerder op zitting. Hij meende dat dat wederzijds was.

Zoenen

De vrouw wilde uiteindelijk overstappen naar een andere huisarts. De vrouw en de arts hadden in 2015 een afrondend gesprek. Dit afscheid ging gepaard met zoenen en betasten. In oktober van 2016 vertelde de vrouw haar psychiater over dit contact. IGJ startte een onderzoek dat eind 2017 klaar was.

Non-actief

De huisarts is sinds eind 2018 op non-actief gezet. Het tuchtcollege kreeg in februari dit jaar de klacht pas onder ogen. Het lag niet aan de huisarts dat dit allemaal zo lang heeft geduurd. Hij zat al die tijd in onzekerheid. De tuchtrechter nam ook mee in haar overweging dat de arts zelfinzicht toonde.

Laakbaar

De huisarts heeft gevolgen ondervonden in het uitoefenen van zijn beroep. De tuchtrechter vond het gedrag laakbaar, maar een zwaardere sanctie dan berisping was niet nodig.