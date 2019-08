De Juffertoren in Schildwolde was ooit van de hervormde kerk, maar inmiddels is de toren in het bezit van de Stichting Juffertoren Schildwolde. Een stichting gerund door inwoners van het dorp.

'De toren is van de inwoners van het dorp!', zegt Kees Mollema enthousiast. Hij is bestuurslid van de stichting en houdt zich bezig met het onderhoud van de toren.

Het uitzicht vanuit de toren (Foto: Nico Swart/RTV Noord)





Verslaggever Nico Swart is tijdens 'Op fietse deur Grunnen' in Schildwolde en riep al vroeg op de radio dat hij de toren van Schildwolde wel even in wilde. Mollema meldde zich bij Swart om enthousiast te vertellen over de toren.

Kees Mollema (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Trappen in plaats van ladders

'We hebben de trappen gerenoveerd', zegt Mollema. 'In 2013 zijn de trappen tot de eerste verdieping al gerenoveerd. En nu hebben we zelf van de trappen van de tweede naar de derde en van de derde naar de vierde verdieping publieksvriendelijke trappen gemaakt. Dat waren gewoon ladders. Voor een stukje verantwooording hebben we ze gerenoveerd.'

Er staat nog meer renovatie op de planning volgens Mollema. 'Zo'n monument uit de dertiende eeuw moet blijven bestaan!'

Renovatie van de klokken

Vooral de klokken van de toren hebben nu onderhoud nodig. 'En dat kost negentienduizend euro', verzucht Mollema. 'Daar moeten we nog financiering voor zien te vinden.'

De klokken (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



'Want', vervolgt hij 'de klokken doen het wel, maar ze hangen scheef in hun stoel. Om problemen te voorkomen moet je die nu repareren. Er is al roest, dat moet niet erger worden.'

Geen toeval

Dat Swart Mollema tegenkwam bij de toren was niet helemaal toevallig.

'Ik moest vandaag toch in de toren zijn, om te kijken hoe hij er bijstaat. Hier en daar een beetje cement weghalen, want zaterdag is er weer een open huis. Dan kunnen mensen door de toren lopen. Mensen die niet naar boven kunnen lopen kunnen beneden op een scherm kijken wat er boven gebeurt.'

Mollema is blij dat hij dit 'dankbaar werk' voor het dorp kan doen.