Verdachte brandstichting Winschoten bekent: 'Ik was onder invloed van speed en bier' (update)

'Het kwam spontaan in me op om brand te stichten. Ik was onder invloed van speed en bier.' Dat zegt Brigitte G., de 40-jarige vrouw die terecht staat voor brandstichting in het centrum van Winschoten.

De officier van Justitie eist twee en een half jaar cel tegen haar en ook tien maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet ze zich laten behandelen vanwege verslavingsproblematiek.

Bekentenis

Voor de rechtbank gaf ze donderdagochtend toe dat ze het vuur heeft aangestoken. 'Ik heb brand gesticht in de kamer van m'n dochter, achter in het pand, door een wollen deken in brand te steken.'

Getraumatiseerd

De verdachte moet volgens de reclassering behandeld worden. De kans op herhaling is groot, gezien de problemen en het middelengebruik zoals drank en drugs.

De vrouw is getraumatiseerd, mede door de moord op haar opa Sietze Grave in Winschoten. Dat gebeurde in 2016. 'Mijn leven is op hol geslagen.'

Appartement gehuurd

De vrouw huurde sinds augustus 2018 samen met haar twee dochters een appartement in het pand aan de Langestraat 69a in Winschoten.

Op de avond van de brand, op 3 januari dit jaar, had ze gehoord dat de huur opgezegd zou worden. Daarop besloot ze brand te stichten. 'Heel erg. Ik had dat nooit moeten doen. Ik heb er erg veel spijt van.'



'Slechte tijd achter de rug'

'Ik heb een wollen deken aangestoken met een aansteker. De deken lag op de slaapkamer van m'n dochter', verklaarde ze. 'Ik heb het raam opengezet zodat de brand ontdekt zou worden en dat alleen mijn spullen zouden verbranden.'

'Ik had een slechte tijd achter de rug, ben veel verhuisd. Die avond zou ik verhuizen, maar ik had geen opslag voor mijn spullen. Ik had de verhuisdozen al ingepakt.'

Oplichting verzekering

De verdachte zou van tevoren tegen familie hebben gezegd dat ze van plan was om brand te stichten om zo de verzekering op te lichten. Ze heeft ook een claim ingediend van enkele tienduizenden euro's en staat ook terecht voor die oplichting.

De rechter wees haar erop dat ze een enorm risico nam. Twee panden in de Winschoter binnenstad gingen verloren, de brandweer slaagde erin te voorkomen dat het vuur ook andere panden in de as legde.

'Geen oog voor gevolgen'

'De verdachte heeft volstrekt geen oog gehad voor de mogelijke gevolgen', zei de officier van Justitie.

'Niets van dat alles. Ze doet geen enkele poging om de brand te beperken. Het is dat mensen die in de straat lopen de brand ontdekken en dat de brand beperkt blijft tot het uitbranden van twee panden.'

De schade van de brand in het pand waar de verdachte woonde, wordt geschat op 850.000 euro. Ook de schade in het andere pand loopt in de tonnen.

Advocaat: wanhoopsdaad

Bart van de Elst, de advocaat van de verdachte, is het niet eens met de eis. '24 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk is meer op z'n plaats', zegt hij.

'Ze heeft een pad gekozen met destructieve gevolgen. Ze wilde van haar spullen af, maar het was absoluut niet om de verzekering op te lichten. Het is ook nooit haar bedoeling geweest om personen in gevaar te brengen. Het is een wanhoopsdaad geweest. Dit kan niet onbestraft blijven. maar de eis van het Openbaar Ministerie vind ik te hoog.'

Dit bericht is aangevuld met de eis en quotes van de officier van Justitie en de advocaat van de verdachte.

