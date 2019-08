Kleine plevier grootste verrassing van broedeiland Polder Breebaart

In het voorjaar van dit jaar is het nieuwe broedeiland aangelegd in Polder Breebaart, vlakbij Termunten. Inmiddels hebben de eerste vogels hun onderkomen gevonden op het eiland.

Volgens Silvan Puijman van het Groninger Landschap zijn zeventig kluten naar het eiland verhuisd. Daarnaast zijn er drie scholeksters en twee kleine pleviertjes gezien, volgens Puijman was vooral dat laatste zeer onverwacht.

'Kleine pleviertjes houden van kale terreinen', zegt Puijman. 'Normaal zie je ze op parkeerplaatsen en bouwterreinen. Nu dus op het eiland. Twee legsels zelfs.'

Onkruid wieden

Inmiddels verschijnt er her en der wat onkruid en daarom vertrekken de kleine pleviertjes weer. 'We gaan daarom ook onkruid wieden om overbegroeiing te voorkomen. Het zijn kleine vogeltjes, zij willen graag boven alles uitkijken. Dat lukt niet met te hoog gras.'

Dat er kluten kwamen broeden was volgens Puijman niet zo bijzonder. 'Zij vliegen er in april overheen en gaan er in mei broeden. Er zijn er nu zeventig stuks geweest, ik verwacht volgend jaar twee of drie keer zoveel.'

De laatste kluten lopen nog op het broedeiland. 'Vorige week zijn er vier jonge kluutjes uitgebroed. Die lopen nu rond op het eiland. Ze gaan ook niet zomaar weg. Kluten zijn er het hele jaar door, behalve als het vriest.'

'Voedsel en veiligheid!'

Dat de vogels juist voor het broedeiland kiezen is voor Puijman geen verrassing. 'Het ligt in het water en is dus voor roofdieren moeilijk bereikbaar. Daarnaast: het voedsel ligt direct om de hoek.' De vogels kunnen rondom het eiland in het slik voedsel vinden.

De hoofdredenen voor de vogels om te kiezen voor het broedeiland Polder Breenbaart? Puijman: 'Voedsel en veiligheid!'

