Productie lijmfabrikant in Veendam stilgelegd vanwege explosiegevaar

Lijmproducent Paramelt in Veendam is op last van de Inspectie SZW vanwege explosiegevaar voor een deel per direct stilgelegd.

Volgens de inspectie liepen werknemers ernstig gevaar tijdens het productieproces. Het bedrijf liep tegen de lamp bij een controle.

'We selecteren bedrijven onder meer op basis van een risico-analyse. Dit bedrijf kwam daaruit naar voren als mogelijk risicovol. Op zo'n moment doen we een zogeheten actieve inspectie', aldus een woordvoerder

Wat is het gevaar?

'Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen gebruikt. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen vrijkomen, kunnen door elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg', meldt de inspectie, die onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt.

Verrast

De maatregel van de inspectie komt voor het Veendammer bedrijf uit de lucht vallen. 'We zijn verrast door de plotselinge maatregelen van de inspectie', zegt een woordvoerder van Paramelt. 'Bij eerdere inspecties was geen sprake van een probleem, in hetzelfde proces. Dit is niet iets wat lang speelt.'

Het bedrijf wil voor de rest niks over de gevolgen van de maatregel van de inspectie zeggen. 'We willen dit probleem zo snel mogelijk tackelen. Het is nog niet te zeggen wanneer dat is.'

Maatregelen

De directie zal dus afdoende maatregelen moeten nemen, voordat de sanctie wordt opgeheven.

'Het bedrijf moet de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en het brand- en explosiegevaar in kaart brengen en maatregelen hiertegen treffen. De Inspectie SZW ziet daarop toe en zal pas groen licht geven zodra medewerkers veilig kunnen werken', zo staat in een verklaring van de inspectie.

Wat is Paramelt?

Paramelt, aan de Adriaan Tripweg in Veendam, heeft zo'n 40 werknemers. Het maakt behalve lijm en kitten ook coatings en waxen. Het opereert wereldwijd met zo'n 400 werknemers. Behalve Veendam heeft het ook een vestiging in Heerhugowaard.