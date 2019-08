Kattenopvang kan druk niet aan: 'We zitten overvol, kom niets meer brengen'

210 asielkatten heeft kattenopvang Bastet in Munnekezijl op dit moment rondlopen en daarmee is de opvang vol. Propvol. Eigenaar Wendie Hol kan de aanvoer van verzwakte, gedumpte en zieke katten niet meer aan.

Met nestjes tegelijk

'De wachtlijst is op dit moment twaalf maanden, er kan gewoon niets meer bij', zegt Hol. 'Er is deze zomer extreem veel gebracht. Soms met hele nestjes tegelijk'.

Ze laat geen enkele kat, poes of kitten in de kou staan, maar volgens haar is het plafond inmiddels wel bereikt: 'We zitten overvol, kom niets meer brengen.'

Hoge dierenartskosten

'De kosten gieren de pan uit. Het is natuurlijk niet alleen voer. We krijgen ook veel gewonde of zieke dieren binnen. Die moeten dan gezien worden door de dierenarts. We hebben hier nu bijvoorbeeld een kat met een staart die er af moet. Dat is zo een paar honderd euro', legt Hol uit.

Kattenliefde raakt nooit op

Hoge kosten of niet, de kattenliefde is zo groot dat voor elk probleem wel weer een oplossing wordt gezocht.

'Ik laat natuurlijk geen enkele kat links liggen en gelukkig krijg ik veel steun van de vrijwilligers en mensen die ons helpen met voer en dekentjes en zo. Dat is erg fijn, dat hebben we echt nodig.'

Hulp in Griekenland

Naast de opvang in Munnekezijl helpt de kattenmoeder ook nog twee keer per jaar hulpbehoevende katten in Griekenland. Waar anderen dan aan het strand liggen, staat Hol in datzelfde land aan de operatietafel. Dat haar vakantie er dan bij inschiet neemt ze op de koop toe.

'Dan sta ik de hele dag poezen te steriliseren: Want als voortplanten niet meer kan, kunnen er tenminste geen zwerfkatten meer ontstaan.'

