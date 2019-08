Sterfte tijdens hitte lager dan vorig jaar

Tijdens de hittegolf van twee weken terug zijn er in Noord-Nederland minder mensen overleden dan tijdens de hitte waar ons land vorig jaar mee te maken had. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder tachtigplussers zijn er per honderdduizend inwoners 191 gestorven in de drie noordelijke provincies. Het gemiddelde tijdens de hittegolf van vorig jaar was iets hoger, met 203 overleden tachtigplussers per honderdduizend inwoners.

In andere delen van het land lag het sterftecijfer onder ouderen in de hittegolf van dit jaar hoger dan vorig jaar.

Regionale verschillen

Landelijk duurde de hittegolf zes dagen. Maar er waren veel regionale verschillen qua temperatuur. Vooral in Oost-Nederland lag de temperatuur hoger en duurde de hittegolf langer.

Ook de sterftecijfers onder ouderen laat onderlinge verschillen zien.

Besef van gevolgen hitte

De sterfte stijgt dus met de temperatuur, maar niet zo sterk als in 2006. Destijds stierven er tijdens een hittegolf in Nederland naar schatting ruim duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand.

Maar volgens het CBS is die samenhang inmiddels minder sterk, vanwege het betere besef in de samenleving wat je moet doen bij een hittegolf. Tijdens de hitte van een paar weken terug overleden in ons land bijna vierhonderd personen meer dan tijdens een gemiddelde week in de zomer.