Werkzaamheden voor 'dorpsere' weg door Adorp liggen op schema

Vrachtwagens met asfalt, graafmachines en meerdere walsvoertuigen. Het is een drukte van belang in het centrum van Adorp. Nieuwsgierig staat Johan Balkema toe te kijken. Al die actie dichtbij zijn huis wil hij even met eigen ogen bekijken: 'Dit is interessant om te zien.'

Er wordt nog druk gewerkt aan de weg tussen Adorp en Groningen. De provinciale weg krijgt een make-over in de vorm van nieuw asfalt, veiligere oversteekplaatsen en aanpassingen van een aantal kruisingen. Dat is nodig omdat de provincie Groningen de weg in het dorp er 'dorpser' uit wil laten zien.

Balkema kijkt toe hoe wegwerkers bezig zijn met het aanleggen van asfalt. 'We hebben geen overlast ervaren de afgelopen weken. Ja, alleen dat ze wat vroeg beginnen maar dat heb je met dit soort werkzaamheden', vertelt Johan Balkema. Hij is blij dat de weg, waar dagelijks meer dan tienduizend auto's over rijden, veiliger gemaakt wordt.

Fluister-asfalt

De provincie Groningen laat weten dat alles volgens schema verloopt. 'Over twee weken kan de weg gewoon weer open. We zijn nu bezig met het fluister- en lichtgevende asfalt neer te leggen. Dat houdt in dat er minder straatverlichting nodig is en dat het verkeer minder lawaai maakt', vertelt projectleider Vincent Buiteveld.

Ook krijgt het asfalt een andere kleur. 'Dan zien de automobilisten duidelijk dat ze een dorpskern binnenrijden en hun snelheid moeten aanpassen', vertelt Buiteveld.

Dorpsbewoners zijn heel nieuwsgierig naar het resultaat. 'Ik weet nog niet precies hoe het eruit komt te zien. Een tekening is toch anders dan in de praktijk. Maar we zijn hier blij mee. Want als je zo dicht bij de provinciale weg woont heb je veel last van verkeersgeluiden', vertelt Balkema. Hij had liever een weg rondom het dorp gezien maar dat plan is een paar jaren geleden door de voormalige gemeente Winsum afgeschoten.

Ook de fietspaden langs de weg worden aangepakt. Deze worden nu van klinkers gemaakt.

Duurzaam asfalt

Buiten het dorp heeft de provincie een nieuw stukje fietspad aangelegd waar gebruik is gemaakt van het zogeheten ecovat. 'Dat is een stuk asfalt van duurzame bitumen. Dat is niet een olie maar een natuur asfaltproduct. Dus milieuvriendelijker om te gebruiken. Dat is koud aangebracht en daarmee besparen we ook CO2', legt projectleider Buiteveld uit.

De werkzaamheden duren nog tot 23 augustus.