'Drie luchtballonnen op het erf is veel, deze boer heeft wel wat pech gehad'

'Heel vervelend', zegt de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) over de situatie van boer Jan Veenstra uit Doezum. Zaterdag was al de derde keer dat zijn kudde koeien werd opgeschrikt door een luchtballon.

KNVvL-woordvoerder Monique Hoogeslag denkt dat het geen slecht idee zou zijn om contact van ballonvaarders met landeigenaar voorafgaand aan de landing verplicht te stellen. En over deze specifieke situatie: 'Als de boer schade heeft, moeten we zorgen dat dat wordt opgelost. Daar hebben we allemaal belang bij. Al onze ballonvaarders zijn WA verzekerd.'

Recht om veilig te landen

Vijf koeien van Veenstra moesten vorig jaar nog worden afgemaakt. Toen sloeg zijn kudde dusdanig op hol van een luchtballon dat de koeien een gebroken heup opliepen. 'Dat kost me een paar duizend euro. Ik ga kijken of ik de schade kan verhalen', aldus Veenstra.

'Verschrikkelijk dat de koeien op deze manier weg moeten. Ik doe mijn best om mijn dieren zo goed mogelijk te verzorgen, en dan krijg je dit. Hier kan ik niets aan doen, ik ben machteloos', zegt de veehouder.

De ballon van afgelopen zaterdag dreigde te landen, maar steeg toen toch weer op. Dat ging zoals gewoonlijk gepaard met een vlam en een hard geluid. Het leed was toen al geleden: de beesten schrokken zich rot. 'Er heerst nu angst in de veestapel', zegt Veenstra.

Veehouder Jan Veenstra (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)



Kenteken

Hoogeslag: 'Een tip voor de boer is om de datum en kleur van ballon aan ons door te geven. Dan zullen we ons best doen om uit te zoeken wie de ballonvaarder is. Helemaal mooi is als we het registratienummer weten. Elke ballon heeft zo'n nummer, dat is een soort kenteken. Er is een reële kans dat dit opgelost wordt.'

'Drie keer op één erf is wel veel. Ik denk dat de boer wel een beetje pech gehad heeft. Daar staat tegenover dat iedereen het recht heeft om zijn luchtvaartuig en zichzelf veilig aan de grond te zetten. Heteluchtballonnen waaien met de wind mee, dus die zijn lastig te besturen', aldus de woordvoerder van de vereniging voor lichte luchtvaart.

Het komt veel vaker voor dat de boer een pot koffie zet voor de ballonvaarders, dan dat er irritatie ontstaat Monique Hoogeslag - Woordvoerder KNVvL

'Wat we wel kunnen in een luchtballon is de hoogte bepalen. De ballonvaarder kan zo een planning maken om in 'geschikt gebied' te landen. De richtlijnen voor zo'n gebied zijn: niet bij vee in de buurt landen, in een gemaaid veld landen en dicht bij de weg landen. Alles is er dus al op gericht om geen overlast te veroorzaken.'

Grondploeg

Omdat de bemanning op grote hoogte zelf lastig kan overleggen met landeigenaren, beschikt vrijwel elke luchtballon over een grondteam, ook wel volgploeg genoemd, die in een auto met de luchtballon meerijdt. 'Het grondteam vindt 95 van de honderd keer de eigenaar van het land. Die geeft dan vrijwel altijd toestemming voor een landing. Vervolgens zorgen wij dan op onze beurt voor een aardigheidje voor de eigenaar', aldus Hoogeslag.

'Als de ballonvaarder ziet dat er een koe uitbreekt, is de eerste reactie om de volgploeg ernaartoe te sturen. Die zijn vaak al in de buurt. Dat heeft dan meer prioriteit dan het vinden van de ballon.'

'Er zijn in Nederland zo'n achtduizend landingen per jaar. Als er een keer overlast is, wordt dat vaak door de media opgepakt. Dit geeft wel een vertekend beeld. Het komt veel vaker voor dat de boer een pot koffie zet voor de ballonvaarders dan dat er irritatie ontstaat. Dat neemt niet weg dat het contact zoeken met de eigenaar van het land, in de praktijk vaak boeren, verplicht zou kunnen worden.'

Veebrander

Landen is niet alleen het probleem, ook laag overvliegen kan dieren veel schrik aanjagen.

Hoogeslag: 'Elke hete luchtballon is uitgerust met een hoofdbrander en een veebrander. De veebrander is minder krachtig en maakt minder lawaai, want die kunnen we langzaam open zetten. Als we moeten branden, proberen we dat zachtjes te doen. Je kunt de veebrander herkennen aan de wat gelere vlam. Daarmee proberen we zo stilletjes mogelijk weg te varen.'

Jan Veenstra op zijn erf in Doezum (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)



Over het algemeen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Drie keer op een en hetzelfde erf is wel heel veel, vindt ook Hoogeslag. 'Ik ken de situatie niet. Misschien had de ballonvaarder eerder willen landen en kwam dat slecht uit. Het is niet gebruikelijk om laag over vee te varen. Op zo'n moment kan je als ballonvaarder niets anders doen dan extra hete lucht de ballon injagen, het zogenoemde 'branden', om zo te zorgen dat de luchtballon niet verder zakt.'

'Dit had voorkomen kunnen worden'

Hendrik Kort is piloot bij de Ballonclub Veendam. Volgens hem heeft zijn collega-ballonvaarder niet optimaal gehandeld. Hij vermoedt dat de veebrander niet gebruikt is. 'Dit had voorkomen kunnen worden. Als je laag vaart, ga je sowieso niet op de hoofdbrander weg. Als je de veebrander gebruikt, blijft de veestapel rustig.'

Als ballonvaarder zijn we te gast, dat moeten we niet vergeten Hendrik Kort - Ballonvaarder

Is het de 33 jaar dat Kort piloot is op de heteluchtballon altijd goed gegaan? 'Nee, ik voer eenmaal boven een weiland met daarin een drachtige merrie. We voeren best hoog, maar het paard had toch heel veel schrik. Als gevolg daarvan is ze afgekeurd voor de sport. Dat is toen wel prima afgehandeld door de verzekeraar en de andere partijen.'

Te gast

Kort wijst op de website van de KNVvL. Daar is een contactformulier te vinden voor boeren die willen weten welke ballon er op hun erf landde. 'Dit leidt steevast tot een gesprek tussen veroorzaker en boer', zegt de ervaren ballonvaarder.

Kort: 'Toch vind ik de opmerking 'We zijn ervoor verzekerd' niet afdoende. Het gedrag van de ballonvaarder ten opzichte van vee moet veranderen. Je moet ervoor zorgen dat het vee zo min mogelijk last heeft van ballonnen. Als ballonvaarder zijn we te gast, dat moeten we niet vergeten.'

