Vrijdag uitspraak kort geding FC Groningen tegen supporters (update)

Het kort geding is aangespannen door de Supportersvereniging om er voor te zorgen dat de supporters van FC Groningen die afgelopen seizoen in vak F zaten, komende zaterdag ook bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente mogen zijn.

Dubbel gevoel

Voorzitter van de Supportersvereniging, John de Jonge, hield een dubbel gevoel over aan de zitting. Enerzijds omdat de Supportersvereniging altijd in de bres springt voor haar eigen supporters, anderzijds omdat FC Groningen nu een tegenpartij is, in plaats van een bondgenoot.

'Maar bovenal gaat het tegen onschuldig gestrafte supporters. Die willen duidelijkheid en wij ook. Het is nog even afwachten en dat is best spannend', zegt De Jonge.



Desondanks doet het kort geding volgens hem geen afbreuk aan de relatie tussen beide partijen. 'We blijven met elkaar in gesprek en hebben ook nog steeds heel veel vertrouwen in Wouter Gudde. Maar dit is nou een situatie waarin twee partijen andere belangen hebben en die botsen op dit moment.'

Vuurwerk

De supporters die het afgelopen seizoen in vak F zaten krijgen de straf omdat er tijdens de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo (19 januari) en Ajax (20 april) vuurwerk werd afgestoken in het vak. De onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB legde FC Groningen daarop een straf op, die eruit bestaat dat het bewuste vak komende zaterdag leeg moet blijven. De supporters die het afgelopen seizoen in vak F zaten krijgen de straf omdat er tijdens de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo (19 januari) en Ajax (20 april) vuurwerk werd afgestoken in het vak. De onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB legde FC Groningen daarop een straf op, die eruit bestaat dat het bewuste vak komende zaterdag leeg moet blijven. 44 supporters uit het vak mogen het duel op een andere plek in het stadion bekijken: FC Groningen heeft van die supporters bewezen dat ze tijdens de wedstrijden tegen Heracles en Ajax niet in vak F zaten. De andere 235 supporters die vorig jaar in het vak zaten mogen ook niet op een andere plek in het stadion plaatsnemen. Supporters die dat wel doen, riskeren een stadionverbod. De Supportersvereniging van FC Groningen had eerder de KNVB voor de rechter gedaagd. In die zaak werd de vereniging niet ontvankelijk verklaard. Daarom daagden de supporters FC Groningen voor de rechter: de club moet de straf namelijk uitvoeren.

'Er worden onschuldige mensen gestraft'

'Voor ons is de collectieve straf die de supporters op vak F hebben gekregen het allerbelangrijkste', gaat De Jonge verder. 'Als je in dat vak staat, betekent het niet dat je daar ook een seizoenkaart hebt - of andersom. Er waren tien personen die een fakkel hebben aangestoken en er worden nu sowieso 225 onschuldige mensen gestraft. Dat vinden wij niet kunnen.'

De Jonge heeft vlak na het kort geding nog geen idee hoe de vlag erbij hangt wat betreft de definitieve uitspraak van de rechter. 'Ik durf het niet te zeggen, echt niet. Het wordt afwachten', besluit hij.

Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van Supportersvereniging-voorzitter John de Jonge

