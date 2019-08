Wanhoop in Middelstum: Joke kan noodgedwongen verhuizing niet betalen

Joke Meijer uit Middelstum is de wanhoop nabij. Binnen twee maanden moeten zij en haar buren naar een tijdelijke woning vanwege de aardbevingsproblematiek, maar de onkostenvergoeding is volgens hen veel te laag.

'Ik heb er slapeloze nachten van', zegt Meijer emotioneel. 'Woongroep Marenland neemt ons niet serieus.'

Wettelijke verhuisvergoeding

De huurhuizen van de Middelstumers zijn niet aardbevingsbestendig. Ze worden gesloopt en op dezelfde plek komen nieuwe, levensloopbestendige woningen.

Meijer moet noodgedwongen twee keer verhuizen: eerst naar een wisselwoning, daarna naar haar nieuwe huis. Daar krijgt ze in totaal 6.100 euro voor.

'We moeten daar nieuwe gordijnen, nieuw behang, een nieuwe vloer, een nieuwe oven en een afzuigkap voor kopen', zegt Meijer. 'Woongroep Marenland zegt dat dit kan, maar dat bestaat niet.'

Ontzorgd worden

Meijer, die moet rondkomen van een AOW, heeft een inschatting gemaakt van de verhuiskosten. Ze komt uit op tienduizend euro. Dat is een verschil van vierduizend euro met de vergoeding.

'Als we ergens een rekening van kunnen opsturen, is dat ook prima. We hoeven geen geld, we willen ontzorgd worden', zegt ze stellig.

Joke Meijer, samen met enkele andere bewoners van de Coendersweg in Middelstum die hun huis moeten verlaten (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Eén lijn trekken

Woongroep Marenland heeft honderden huurders in het aardbevingsgebied die noodgedwongen hun huis moeten verlaten. De corporatie zegt zich voor iedereen aan de wettelijke verhuisvergoeding van 6.100 euro te houden.

'Het is belangrijk dat we als woningcorporaties één lijn trekken. In het verleden zijn er door de Nationaal Coördinator Groningen forse vergoedingen gegeven. Daar hebben wij last van, want andere huurders zien dat en willen dat ook', zegt directeur Gerke Brouwer.

'We moeten zoveel mogelijk op dezelfde wijze de vergoedingen verstrekken.'

Spullen hergebruiken

Meijer kampt met stress en lichamelijke klachten door alle commotie. De corporatie betreurt het dat de emoties nu hoog zijn opgelopen. Brouwer gaat de komende periode één op één met de bewoners in gesprek.

'We gaan op individueel niveau kijken welke spullen, die huurders nu al in huis hebben, opnieuw gebruikt kunnen worden. Dan zouden ze met dit bedrag rond kunnen komen, is onze ervaring', aldus Brouwer.

De bewoners moeten voor 1 oktober zijn verhuisd.

