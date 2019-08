Groninger op vakantie: 'Als ik in de tuin loop, ben ik op vakantie'

Ze is er ontzettend trots op. Christa Jonkergouw uit Nieuwolda is maar wat blij met haar tuin en ze is er dan ook vaak te vinden. 'Ik hoef niet ver weg op vakantie. Dit is toch al genieten', zegt ze.

Deze zomervakantie volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen in de serie 'Woar bistoe den?' We willen bij RTV Noord graag een beeld geven van Groningers en hun vakantie.

Grote reizen maakt Jonkergouw niet. In onze provincie wonen voelt al voor haar als vakantie. Een aantal jaren geleden is ze van Den Haag naar Groningen verhuisd. 'Voor Haagse begrippen is dit een park. We hebben de woning destijds gekocht om de hoeveelheid grond, het mooie huis en de praktische keuken', vertelt ze.

Jonkergouw is gepensioneerd, woont aan de rand van het dorp en heeft vanuit haar tuin uitzicht op het water en bos. 'Dat is ook van mij. Mijn buurvrouw zei altijd: 'Wat je kunt zien, dat is van jou.' Dus dat bos is ook van mij, want ik kan het zien', grapt ze. Haar tuin bevat een vijver, meerdere bloemenperken en een zandbak voor de honden.

Genieten in de tuin

Haar tuin bestaat uit een groot grasveld en ze heeft diverse zithoekjes gemaakt. 'We doen niet heel veel in de tuin. Want een tuin moet zichzelf ontwikkelen en groeien en bloeien. Je kan hier heerlijk zitten. Als ik de tuin in loop, ben ik op vakantie.'

Drie mannen in één huis

Ze woont samen haar man en haar vriend. 'Ja, ik wist ook niet dat het kan. Ik heb met beiden een relatie. Mijn man en vriend zijn gewoon vrienden. Het is nu eenmaal zo gegroeid. Een aantal jaren geleden hebben we elkaar ontmoet en het klikte', vertelt ze.

Daarnaast woont ook haar zwager in huis. Hij heeft zorg nodig. 'Hij is meervoudig gehandicapt. Meervoudig uitgedaagd, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ja die tehuissituatie was niet meer goed, dus hebben wij hem in huis genomen. Hij heeft niet zoveel verzorging nodig maar wel aandacht', vertelt Jonkergouw. 'Ja, ik woon dus met drie mannen in één huis. Maar dat gaat goed hoor.'

Haar man is ook tevreden met de situatie. 'Ja hoor. Het is prima zo. Maar ik ben er wel achter gekomen dat mannen heel lui zijn', zegt Con van der Ham. Ook hij vermaakt zich goed gedurende de vakantie in de tuin. 'Hier is genoeg te doen.'

Terug naar Den Haag wil Jonkergouw niet. 'Nee hoor, het is hier echt genieten. Het is goud zo.'

