Lopend Vuur: Het is maar goed dat er een hitteplan is

Het CBS meldt dat er tijdens de hittegolf in juli vierhonderd mensen meer zijn overleden dan tijdens een gemiddelde zomerweek. Het zijn dan vooral de ouderen die door de hitte bezwijken.

Daarom wordt er tijdens een hittegolf een hitteplan of hitteprotocol ingesteld. En dat lijkt te werken, althans voor het Noorden.

Want de hittegolf van 22 juli tot en met 27 juli heeft landelijk gemiddeld hetzelfde aantal levens gekost, in Noord-Nederland was het lager.

