Hoe zeldzaam was de zeldzame steur?

Is de op dinsdag gevangen 'zeldzame steur' wel een zeldzame steur? Volgens Ernst Schrijver van Stichting ARK Natuurontwikkeling is het vrijwel zeker geen 'zeldzame' Europese, inheemse, steur.

ARK Natuurontwikkeling is een organisatie die zich inzet voor weerbare en zelfonderhouden natuur. De stichting is gevestigd in Nijmegen, maar is ook werkzaam in de delta. Vanwege die werkzaamheden heeft de stichting samen met Sportvisserij Nederland en het Wereldnatuurfonds een steurproject opgezet.

Ernst Schrijver vindt het zeker een opmerkelijke vangst van Menno Schuiten, die dinsdag de steur ving bij de Museumbrug in Stad. 'Op de foto lijkt het geen Europese steur. Niet eentje die wij hebben uitgezet. Als het wel één zou zijn heeft hij ook een vreemde tocht achter de rug.'

'Wie heeft er belang bij?'

De meeste Europese steuren worden volgens Schrijver gevangen boven de Waddeneilanden, richting Denemarken. 'Maar', zegt Schrijver, 'het is heel raar als dit een niet door ons uitgezette steur zou zijn, want volgens visser Schuiten heeft de gevangen steur een zendertje.'

'Een niet-Europese steur hoeft niet gezenderd worden. Die zijn niet uitgezet om te worden gevolgd.' Niet-Europese steuren zijn te koop bij tuincentra en dierenwinkels door heel Nederland. 'Mensen vinden het een mooi dier en willen hem in hun vijver of aquarium hebben. Als ze ineens zien dat zo'n vis groot wordt, laten ze hem weer vrij in een vijver of de gracht.'

Dat er een steur wordt gevangen vindt Schrijver dus niet zo bijzonder. 'Het bijzondere is dat hij een zender heeft. Wie heeft er belang bij om een uitheemse steur te zenderen? Ik wil wel meer weten over de steur in kwestie.'

'Een mooi geldbedrag'

Schrijver weet zeker dat het geen Europese steur is, maar als dat wel zo zou zijn 'dan zat er een mooi geldbedrag voor meneer in. Wij willen weten waar onze steuren zwemmen, dus krijgen de mensen een geldbedrag als ze hem vangen en terugzetten. Daarnaast krijgen ze een oorkonde.'

