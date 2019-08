John de Jonge is solidair met fans die thuis moeten blijven: 'Onrechtvaardig'

'Een groot gevoel van onrechtvaardigheid.' Zo omschrijft John de Jonge, voorzitter van Supportersvereniging FC Groningen, het feit dat zo'n tweehonderd FC-fans zaterdag niet naar de wedstrijd tegen FC Twente mogen.De rechter bekrachtigde vrijdag in kort geding de straf die eerder door de onafhankelijke aanklager van de KNVB was uitgesproken: vak F moet leegblijven.

Goeden lijden onder de kwaden

De goeden moeten lijden onder de kwaden, meent voorzitter John de Jonge namens de supporters van FC Groningen. 'Tegen dat collectief straffen strijden wij dan ook. De KNVB heeft het altijd over dadergericht straffen. Wij vinden: als je dan eens een keer de dader niet te pakken krijgt, moet je ook je verlies pakken.'

Klopt, beaamt De Jonge: de clubs hebben dit in het verleden zo met elkaar afgesproken.

'Maar ik denk en hoop dat die clubs daar in de toekomst op terug zullen komen. Want het kan toch niet zo zijn dat ze hondstrouwe fans, die al jarenlang een seizoenkaart hebben, willen straffen voor iets dat ze niet gedaan hebben? Dan vervreemd je je behoorlijk van je fans.'

Geen eis ingewilligd

De fans van FC Groningen waren het kort geding gestart met drie eisen: ze wilden het stadion in, ze wilden eventueel de mogelijkheid om van vak te wisselen, en ze wilden een schadevergoeding voor het mislopen van een wedstrijd waarvoor al betaald was. Geen van die eisen werd ingewilligd.

'Helaas kennen we de motivatie nog niet', reageert De Jonge. 'Dat kan ook nog wel een week duren, begreep ik. Jammer, maar ze zijn tot onze grote spijt alle drie afgewezen.'

Niet uit te leggen

Vooral die laatste eis lijkt zuur: hoewel je er al voor betaald hebt, mag je er toch niet in.

'Terwijl je niks gedaan hebt! Want dat moet je er toch steeds even bij vertellen', zegt De Jonge. 'En ik kan dat niet uitleggen. Ik snap daar werkelijk helemaal niks van. Maar dat kan kennelijk alleen in het betaalde voetbal. Want elders moet er in het strafrecht toch worden bewezen dat je iets hebt gedaan?!'

Onschuldige supporters

Daar zit 'm wat betreft De Jonge ook de grootste pijn: 'Het feit dat je als grote groep onschuldige supporters het bokje bent. Want als je altijd een los kaartje koopt, mag je wel gewoon naar binnen. Het zit 'm gewoon in die onrechtvaardigheid, die niet uit te leggen is. '

Of de supporters met een seizoenkaart voor vak F zaterdag voor het duel met FC Twente ook daadwerkelijk thuisblijven, durft De Jonge niet te zeggen.

'Maar de club heeft fans die worden geïdentificeerd gedreigd met een stadionverbod. En dat zal vast een forse zijn. Daar adviseer ik mensen dan ook niet in. Dat moet ieder voor zich maar bepalen.'

Solidair

Zelf blijft John de Jonge in ieder geval thuis. 'Op persoonlijke titel', zegt hij. 'Ik ben solidair met de getroffen supporters. Misschien dat ik een bardienstje ga draaien, maar ik ga in ieder geval niet op de tribune zitten. Dat kan ik voor mijn gevoel niet maken.'

