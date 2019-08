Politie tast nog in het duister over aanval met bijtende vloeistof

Onderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd, laat een woordvoerder weten.

'We hebben geen camerabeelden waar iets op te zien is en ook geen getuigenverklaringen. Het is een lastige zaak, zeker geen abc'tje', aldus de woordvoerder.

Ernstige brandwonden

Het slachtoffer fietste op de noodlottige avond rond 19.20 uur over het fietspad vanaf de Crematoriumlaan in de richting van de Eikenlaan. Toen hij afsloeg in de richting van de Kometenstraat, werd hij door een nog onbekende dader bespoten met een bijtende vloeistof. Als gevolg hiervan heeft hij ernstige brandwonden opgelopen op meerdere delen van zijn lichaam.

Kleding onderzocht

De zoektocht naar de dader gaat volgens de politie onverminderd door. 'We zijn bijvoorbeeld nog bezig met het onderzoek van de kleding die het slachtoffer droeg.'

Soort vloeistof



De politie wist eerder te melden dat bekend is met welke vloeistof het slachtoffer is bespoten. Die informatie wordt bewust niet gedeeld.

'Dat weten wij en de dader of daders. Met die specifieke informatie kunnen we iemand op een later tijdstip in het onderzoek confronteren.'

