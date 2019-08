Wouter Gudde: 'Ook FC Groningen heeft vandaag verloren'

Volgens Gudde was er donderdag in de rechtbank van Groningen dan ook helemaal geen sprake van 'wij tegen zij', maar alleen maar van 'wij', waarbij er aan het einde alleen maar verliezers overbleven.

Gewoon verloren

'Ook wij hebben gewoon verloren', zegt Gudde. 'Omdat er morgen een hoop mensen niet naar de wedstrijd kunnen en omdat een hoop fans zich ongetwijfeld solidair zal verklaren, waardoor er voor ons team minder support zal zijn. En we willen tenslotte met z'n allen dat FC Groningen drie punten pakt.'

Gudde bekende afgelopen nacht slecht te hebben geslapen. 'Erg onrustig, en ik was vroeg wakker. Er was als club namelijk niks te winnen. We moesten de in onze ogen minst vervelende beslissing nemen, al begrijp ik best dat heel veel supporters het daar niet mee eens zullen zijn.'

Gewraakte vuurwerk

Veel van die supporters stonden tijdens de wedstrijd tegen Ajax - toen het vuurwerk werd afgestoken - in het vak, maar deden verder niets. Die fans verwijten de FC dat de club niet voor hun is opgekomen.

De kans bestaat dat wij nog strenger worden gestraft als wij de straf niet goed uitvoeren Wouter Gudde - Algemeen directeur FC Groningen

Gudde is het daar niet mee eens, maar snapt best dat daar frustratie zit.

Nog strenger

'Op het moment dat wij de straf voor het afsteken van vuurwerk niet goed uitvoeren, bestaat de kans dat wij als club nóg strenger worden gestraft. Dan zouden er best nog meer vakken leeg moeten blijven. Dat is de spagaat waar wij als club in zaten. Ik begrijp dat er supporters gefrustreerd zijn, maar wij moesten dit wel zo doen om dat risico uit te sluiten.'

De Noordtribune, waar de fanatiekste supporters van FC Groningen zitten, laat in een verklaring weten dat 'het afsteken van vuurwerk bij hun supportersbeleving hoort', daarmee implicerend dat ze ermee door zullen gaan.

Mag niet

Gudde: 'Ik kan daar weinig op zeggen, behalve dat het afsteken van vuurwerk op dit moment niet mag, en dat wij ons als club aan die regels zullen houden.'

In dat kader beloofde de directeur dat er extra veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen. 'Er zullen meer mensen in worden gezet, er worden twee extra camera's geïnstalleerd en we zullen blijven aangeven dat het afsteken van vuurwerk gewoon niet mag.'

Fort Knox

Maar ook hier, geeft Gudde toe, zit de club weer in een spagaat: 'We kunnen er wel Fort Knox van maken, maar daar wordt het bezoeken van een voetbalwedstrijd niet leuker door. Wij doen dan ook een beroep op het gezonde verstand van de supporters: neem gewoon geen vuurwerk mee, want daarmee doe je de club heel veel pijn.'

En niet alleen financieel, zegt Gudde. 'Morgenavond zal ook het team het daadwerkelijk gaan voelen, doordat ze minder support krijgen.'

Lees ook:

- John de Jonge is solidair met fans die thuis moeten blijven: 'Onrechtvaardig'

- Supporters verliezen van FC Groningen: fans vak F blijven zaterdag thuis