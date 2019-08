Raad van State: gaswinning bij Oude Pekela en Blijham mag doorgaan

Een inwoner van Oost-Groningen had bezwaar gemaakt tegen het winningsplan, omdat de winning aardbevingen zou veroorzaken. In 2011 en 2012 waren er aardschokken in het gebied, in 2017 zelfs vier op rij - door de gaswinning, zei de Oost-Groninger. Maar volgens het hoogste bestuursorgaan was dit niet het geval.

Verlengd

In februari vorig jaar besloot minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de NAM langer gas mocht winnen. De maatschappij zou eigenlijk tot 2014 naar gas mogen boren, maar dit werd verlengd tot 2026. De omwonende maakte bezwaar, maar ving bot, en daarom stapte hij naar de Raad.

Zoutcaverne

Volgens de minister staan de bevingen van 2017 los van de gaswinningen. Deze trillingen vonden plaats op zo'n vierhonderd meter diep, in plaats van de drie kilometer die gebruikelijk is bij bevingen door gaswinning. Wiebes wijst erop dat de aarde trilde bij een zoutcaverne bij Winschoten.

Niet nodig

Volgens de Raad van State is een nieuwe risicoanalyse niet nodig. Ook legt het kritiek op de metingen van de KNMI in het gebied naast zich neer.

Twee putten

De NAM heeft sinds 1995 twee putten in gebruik bij Oude Pekela. In een eerder plan zouden deze in 2006 worden dichtgemaakt. De put bij Blijham is in gebruik sinds 1984. De winning hier zou in 2010 stoppen.