FC Groningen met dezelfde elf tegen FC Twente: 'Geen reden om te wisselen'

'We moeten nog op heel veel vlakken verbeteren', zegt Buijs terugblikkend op de gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. 'Het is positief dat we hebben laten zien voetballend tot veel in staat te zijn. Het kan natuurlijk nog heel veel beter, maar daar hebben alle clubs met veel nieuwe spelers mee te maken in deze fase van het seizoen.'

Geen reden om te wisselen

'Op dit moment zie ik nog geen reden om te wisselen in mijn basiself', gaat de oefenmeester verder. 'Neemt niet weg dat ik vind dat een aantal jongens niet goed gespeeld heeft tegen Emmen. Je kan weleens een mindere wedstrijd spelen, maar als blijkt dat er geen verbetering komt, dan gaan we wisselen.'

Zo vindt Buijs het nog geen optie om met zowel Sierhuis als Benschop te starten. 'Omdat ik dan op voorhand al twee wissels kwijt ben, dat vind ik het niet waard in deze fase van het seizoen.'

Absalem onder een vergrootglas

Amir Absalem was tegen FC Emmen één van de mindere spelers aan FC Groningen-zijde. Toch krijgt de linksback tegen FC Twente opnieuw de kans om zich in de basis te laten zien.

'Amir speelde niet top, daar kunnen we kort en duidelijk over zijn. In de voorbereiding heeft hij een paar prima potjes gespeeld, maar tegen Emmen was het wat minder. Aan hem om tegen Twente te laten zien dat het beter kan. Als het weer niet goed is, gaan we kijken wat we anders kunnen op die positie. Ik ga hem niet op één pot afrekenen, maar morgen moeten er wel dingen beter. Dat weet hij zelf ook.'

FC Twente

Over de tegenstander van zaterdagavond heeft Buijs eveneens een duidelijke mening. 'Laat ik het vooropstellen dat ik het leuk vind dat FC Twente terug is in de Eredivisie. In mijn tijd waren dat beladen potjes, dat is leuk. Het is een voetballende ploeg', stelt hij.

Buijs durft nog niet te zeggen hoe Twente verdedigend voor de dag komt in Groningen. 'Maar ik denk dat het een interessant potje gaat worden. Ik denk dat wij licht favoriet zijn', besluit hij.

Charlison Benschop werkt hard om fit te worden. 'Ik ben natuurlijk naar FC Groningen gekomen voor een basisplaats', zegt hij.

