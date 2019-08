'De bevingen hadden toen ook wel wat spannends ofzo'

Zummer op Noord is vrijdag in Westeremden en blikt terug op die beving, onder andere met inwoners Wim Vos en Laurien Visser.

In slaap

Het echtpaar woont al sinds de jaren tachtig in het dorp. Wim kan zich de aardbeving niet meer herinneren. Laurien wel: 'In je slaap heb je wel eens dat je met je armen of benen even schokt. Meestal droom je, maar ik was toen wakker.'

De beving was tot ver in de provincie te voelen. Er kwamen meldingen van Groningen tot Uithuizermeeden. Het was landelijk in het nieuws.

Spannends

De tot dan toe zwaarste beving was het gesprek van de dag, ook op Laurien haar werk: 'Ik kwam binnen en toen vroeg de receptioniste: 'Huh, jij komt wel?' Ik zei: 'Ja, hoezo?' Ze zei: 'Nou, er is een aardbeving bij jullie geweest!''

Toch zorgde dit niet gelijk voor onrust, herinnert Laurien zich: 'Het is niet zo dat we vanaf toen in zak en as zaten, omdat we een aardbeving hadden meegemaakt. Het had ook wel wat spannends ofzo.'

Ruim vierhonderd schademeldingen

Bij de NAM, toen nog verantwoordelijk voor de schade-afhandeling, kwamen ruim vierhonderd meldingen binnen. Wim en Laurien hadden waarschijnlijk geen schade. Wel lekte de verwarming vreemd genoeg.

Laurien: 'De leidingen waren helemaal naar beneden gezakt. De monteur zei: 'Dit is wel heel erg apart'. Maar ja, dat dit schade kon zijn, bedenk je je pas achteraf.'

Oertijd

Pas na de beving van 3.6 in Huizinge ontstonden er scheuren in het huis van Wim en Laurien. De afhandeling ging toen opvallend gemakkelijk, vertelt Wim.

'Je belde naar de NAM en die regelde een schilder die de schade herstelde. Dat was naar mijn gevoel de oertijd van de aardbevingen, waar alles nog een beetje simpel ging. Je had geen Centrum Veilig Wonen of Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.'

Inmiddels heeft het echtpaar al meerdere keren scheuren moeten laten herstellen. Ze wonen met plezier in Westeremden, maar alle bevingsellende zorgt wel voor een forse kanttekening.

'Je zou pas echt gelukkig zijn, als je onbekommerd in je eigen huis kunt wonen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken om schade. Dat is nu dus niet het geval', zegt Wim.