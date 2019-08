Fraeylemaborg heeft een tijdelijk blotevoetenpad

'Het laatste stukje moeten ze weer door de vijver heen, dan worden ze nog extra smerig', lacht Klaas Schipper. Hij ontwierp het pad. 'Je gaat tot aan je knieën door het water, dus het valt mee.'

Ik wilde er echt een beleving van maken. Het is fantasie Klaas Schipper - blotenvoetenpad

Schipper zorgde er met muziekinstrumenten voor dat het blotevoetenpad net even anders is dan anders. 'Ik vond dat er iets meer bij moest, omdat het tijdelijk voetenpad is. Ik wilde er echt een beleving van maken. Het is fantasie,'

'Je moet er niet te veel over nadenken, maar gewoon doen. We hebben alles zelf gemaakt samen met jongens van een zorgboerderij.'

Tijdelijk pad

Het blotevoetenpad kan nog bewandeld worden tot en met maandag 19 augustus. Volgens directeur Marjon Edzes van de Fraeylemaborg is een permanent pad niet mogelijk.

Marion Edzes. 'We zijn een rijksmonument. Dan moet je laten zien hoe het er vroeger uitzag en we hebben ontzettend veel natuurwaardes. We doen het mooi zo in augustus, dan heeft de natuur er niet van te lijden.'