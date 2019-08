Column: Mooiste station (van 2019)

Waar we tot een week geleden in een lekker urbaan tempo door de vrijwel lege hal van het Hoofdstation konden benen, raken we vanaf nu verzeild in drommen reizigers die glazig naar het plafond lopen te staren, of elkaar opgewonden wijzen op leuke details.

Want volgens de reizigers van de NS is het Groningse Hoofdstation het mooiste station van Nederland. Van 2019 dan. Ruim een derde van de reizigers die de moeite hadden genomen via de sociale media een stem uit te brengen, vond ons station (althans dit jaar) mooier dan dat in bijvoorbeeld Valkenburg, Rotterdam, Eindhoven of Utrecht.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de betreffende kiezers wel grondig vergelijkend onderzoek hebben gedaan (dat zou de NS wel willen, natuurlijk), en of deze verkiezing niet eigenlijk een graadmeter is van lokaalpatriottisme, maar laten we niet kinderachtig doen: Groningen heeft gewoon het mooiste station van Nederland. Van 2019.

Het is niet zo'n grote overwinning als Fietsstad van het Jaar of Leukste Winkelstraat van Nederland, maar toch een opsteker voor de stad. Groningen staat er goed op, met dat mooiste station van Nederland in 2019. Er zijn vast ook reizigers die helemaal niet genieten van al die schoonheid en thuis achteloos vertellen: 'O ja, en in het mooiste station van Nederland, van 2019 was ik ook nog even', maar daartegenover staan de ware stationsliefhebbers.

Van heinde en verre (want we wonen nu eenmaal in een uithoek), komen ze hier ontdekken waarom het Hoofdstation het mooiste station van Nederland (van 2019) is. Dat was ook de bedoeling van die verkiezing: niet meer op je telefoontje turen, maar ook eens aandacht hebben voor je omgeving. En een kaartje naar Groningen kopen natuurlijk.

Het Hoofdstation wordt wellicht zo mooi gevonden omdat het precies de nostalgie uitstraalt die we passend vinden bij de weemoed van het reizen. En het heeft ook nog eens geen toegangspoortjes, die een station toch een beetje degraderen tot overslagpunt voor commutervee.

We kunnen stationsliefhebbers, op zoek naar 'authentieke ervaringen' de komende maanden dus bewonderend zien ronddwalen op het perron, als ware het de Notre Dame. Ze hangen rond op het stadsbalkon voor het station, in de restauratie (nou ja, Starbucks) en dus ook in die majestueuze hal met dat hoge plafond.

Jammer alleen dat zo'n hal het best tot zijn recht komt als hij helemaal leeg is, of desnoods met alleen een kerstboom en een slapende dakloze. Kortom, de oase van rust die de Groningse stationshal een groot deel van de dag is. Eenmaal gevuld met reizigers die elkaar staan te verdringen om er foto's te nemen, is het de oude stationshal niet meer.

De paradox van de verkiezing van mooiste, lekkerste of leukste hal, vrouw, politicus, lul, straat, fietsstad, kroeg of auto is dat aan die status door diezelfde verkiezing een eind wordt gemaakt. Het Hoofdstation in Groningen is daardoor nou al niet meer het mooiste station van Nederland in 2019, ook al staat dat op die oorkonde die de NS woensdag uitreikte.

Dat verklaart ook waarom die oorkonde niet meer is dan een stuk karton in een vitrinekast, in plaats van een gegraveerde koperen plaquette of grote Makkumer tegel. Het is bij de stationsverkiezingen 'zo gewonnen, zo geronnen'. Zo gek als het klinkt, maar volgend jaar is ineens een heel ander station het mooiste van Nederland. Ongetwijfeld Valkenburg of Vlissingen, want de schoorsteen van de NS moet ook roken.

Willem van Reijendam