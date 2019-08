Wie kan tegen de heetste pepers ter wereld?

Vier hete gerechten en als klapstuk de heetste peper ter wereld, zo uit het vuistje. Dat is de Chilli Challenge die volgende maand in hartje Stad wordt gehouden.

Bojan Alexander eet naar eigen zeggen als sinds hij vijf jaar oud was scherp eten. 'En ik merkte: hoe scherper het werd, hoe beter het voelde. Ik krijg er een kick van.'

Nu hij zij eigen restaurant Smoke runt, vindt hij het tijd woorden om een eetwedstrijd te houden. 'Ik heb al bijna vijftig aanmeldingen, dus er is absoluut veel animo voor. Uiteindelijk hebben we plek voor 100 mensen.'

Hoe werkt het?

Er worden vier gerechten voor de deelnemers gemaakt. Ze worden steeds een tikkeltje heter. De finalisten moeten een Carolina Reaper opeten. Hoe heet een peper is, wordt afgemeten aan de schaal van Scoville. De bekende Mademe-Jeanette scoort 300.000, de Carolina Reaper 1,7 miljoen.

'Die heb ik zelf nog nooit geproefd', bekent Alexander. 'Dus ik ben er een klein beetje bang voor. Maar we gaan het gewoon proberen.' Hij verwacht dat maximaal tien deelnemers de finale halen.

Je kunt er heel veel pijn door hebben Bojan Alexander - Chilli Challenge

Met deze voorspelling in het achterhoofd drijft de vraag boven of het eten van een extreem hete peper gevaarlijk is. 'Er is nog nooit iemand aan doodgegaan, maar je kunt er wel heel veel pijn door hebben. We zorgen er voor de zekerheid wel voor dat er een EHBO'er is.'

Melk of roomijs

Voor het geval je zelf ooit een poging wil wagen, heeft Alexander een blustip. Geen alcohol of water, maar melk of roomijs. De deelnemers aan de Chilli Challenge in Stad hebben echter niks aan deze tips. 'Je mag het niet blussen, anders kom je geen ronde verder.'

Meer informatie over de eetwedstrijd is te vinden op Facebook.