Reis door Europa verandert in nachtmerrie: waar is kat Kenaï?

Het begint allemaal zo mooi. De familie Hofmann uit Zwitserland verkoopt het huis, zegt de baan op en vertrekt met de camper om een jaar door Europa te reizen. Maar in Harkstede krijgen ze de schrik van hun leven. Waar is kat Kenaï gebleven?

Het team van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt na dit gehoord te hebben richting Harkstede. Emanuel Hofmann stapt zijn camper uit terwijl zijn vrouw nog ligt te slapen. 'Hoe is dit gebeurd?' vraagt presentator Niemeijer op zijn beste Engels.

'Wij kwamen in Harkstede terecht omdat we een fietsendrager nodig hadden. Toen we hier waren merkten we ineens dat de kat weg was,' vertelt Hofmann. 'Het kan zijn dat ze hier eruit is gesprongen, of dat ze al eerder uit het raampje is gekropen.'

'De kat is hun kindje'

Het stel staat nu al twee weken op het terrein van de fietsenhandel van Willy Dittrich. Eigenlijk hadden ze allang in Zweden willen zitten. 'Ik moest ze gelijk helpen,' zegt Dittrich. 'Ik vind het zo erg voor deze mensen. De kat is echt hun kindje. Ze zijn er kapot van.'

Weg zonder de kat?

Kenaï is een kruising tussen een maine coon en een lapjeskat. In de buurt hangen posters met de foto van de kat en een telefoonnummer erbij. 'Jullie gaan niet weg zonder de kat?' vraagt Ronald. 'Het liefste niet, maar over drie dagen moeten we wel weer verder.'

Medium

Er is zelfs hulp ingeschakeld van een medium. 'Deze mevrouw kon ons vertellen dat onze kat nu bij een alleenstaande vrouw thuis zit. Een vrouw met een zwart-wit hondje,' vertelt Hofmann. 'Ik hoop dat dit klopt en dat deze vrouw contact opneemt.'

Verder reizen zonder Kenaï zou natuurlijk heel vervelend zijn. 'We hopen dat ze heel snel weer bij ons is.'

Meer informatie over Kenaï is te vinden op website van Stichting Amivedi. Wie de kat gezien heeft, kan contact opnemen met Fietswereld Dittrich in Harkstede.