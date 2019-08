Warming-up: FC Groningen - FC Twente

Tijdens de wedstrijd zal waarschijnlijk de ambiance van een oefenwedstrijd heersen. VAK-F moet vanavond leeg blijven en 235 seizoenkaarthouders van dat vak mogen het stadion niet in. De Ultra's, Z-Side en veel andere supporters hebben zich inmiddels solidair verklaard en zullen ook niet naar de wedstrijd tegen FC Twente gaan.

De vorm: FC Groningen

Dankzij het prachtige doelpunt van Ajdin Hrustic vorige week is FC Groningen de competitie uitstekend begonnen. Door dat doelpunt wist het team van Danny Buijs voor het eerst in de eredivisie een wedstrijd van FC Emmen te winnen.

Enige zorg was de blessure van Gabriel Gudmundsson, die na de rust in de kleedkamer achterbleef. De buitenspeler trainde gisteren weer helemaal volledig met de selectie mee en kan vanavond in de basis starten.

Danny Buijs heeft wat dat betreft ook nog geen reden om in te grijpen. Amir Absalem was vorige week één van de mindere spelers, maar Buijs heeft op zijn plek nog geen goed alternatief. Bart van Hintum kan waarschijnlijk nog geen negentig minuten spelen en daarom krijgt Absalem wederom de kans om zich te bewijzen.

De vorm: FC Twente

De Tukkers zijn het seizoen ook uitstekend begonnen met een gelijkspel tegen topclub PSV. In Enschede werd het vorige week 1-1. Opvallend was dat het Twentse doelpunt werd gemaakt door Keito Nakamura. De Japanse buitenspeler die uiteindelijk voor FC Twente koos, terwijl FC Groningen hem ook graag aan de selectie had willen toevoegen.

Bij FC Twente zit net als bij FC Groningen een jonge trainer op de bank. Ze speelden niet samen, maar beiden speelden ze voor Groningen. Gonzalo Garcia is de man die ervoor moet zorgen dat de Tukkers zich dit seizoen handhaven in de eredivisie.

Waar moeten we op letten?

Vorige week was al te zien dat er bij FC Groningen wat meer voetbal in de ploeg zat ten opzichte van vorig seizoen. Ko Itakura is meer een opbouwende speler dan Jeffrey Chabot, die vorig seizoen op die plek stond. Toch was het vorige week aan de linkerkant van de verdediging kwetsbaar bij de FC. Dat zal vanavond tegen Twente beter moeten.

En lukt het Kaj Sierhuis vanavond wel om wat meer te laten zien. De spits had tegen Emmen grote moeite om zich te laten zien. Hij zal de hete adem van Benschop inmiddels ook in de nek voelen en zal zich graag laten zien.

Historie

FC Groningen en FC Twente spelen vanavond voor de 39ste keer tegen elkaar in een eredivisiewedstrijd in Groningen. Vijftien keer won Groningen, elf keer werd het gelijk en twaalf keer won Twente.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen – FC Twente begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 18.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Jan Veenhof is de analist in de studio.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem; Matusiwa, Lundqvist, Gudmundsson, Doan; Hrustic en Sierhuis.