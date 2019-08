FC Groningen delft na spektakelstuk met negen spelers onderspit tegen FC Twente

In een uitermate hectisch duel heeft FC Groningen zaterdagavond met 1-3 verloren van FC Twente. Nakamura, Aitor (uit een strafschop) en Vuckic zorgden voor de Twentse doelpunten. Doan bracht tien minuten voor tijd hoop met een mooie treffer (1-2), maar het was net te weinig.

Groningen stond bij alle goals in de tweede helft met negen spelers op het veld. Pascal Ramon Lundqvist en Mike te Wierik kregen allebei een directe rode kaart van scheidsrechter Bax. Vooral de uitsluiting van de Zweed was erg zwaar bestraft. Op dat moment hadden beide ploegen al een penalty gemist.

Gemiste strafschoppen

Na een tackle van Itakura op Aitor kreeg eerst FC Twente een strafschop. Aitor ging zelf achter de bal staan en schoot keihard op de lat. Aan de andere kant stak Verhaegh ongelukkig zijn been in dat van Gudmundsson. Sierhuis schoot zwak in, recht door het midden. Hierdoor kon keeper Drommel zijn schot met de voet keren.

Hoofdrol scheidsrechter Bax

Vervolgens trok Bax een hoofdrol naar zich toe. Lundqvist tikte Espinosa zachtjes aan nadat hij hem voorbij gegaan was. Tot verbazing van alles en iedereen kreeg de Zweed van de groen-witten een directe rode kaart voorgeschoteld.

Rood Te Wierik

Niet veel later moest ook aanvoerder Te Wierik met rood naar de kant. Hij leek op het laatste moment in te houden bij een tackle ten opzichte van Vuckic, maar de intentie was genoeg om ook uitgesloten te worden.

Doelpunten FC Twente

Groningen werd hierdoor omsingeld in de tweede helft en in de 58e minuut was het Nakamura die uit een vrije trap de bal achter Sergio Padt wist te krullen. De thuisploeg beet opnieuw in het stof toen een overtreding van Matusiwa, na tussenkomt van de VAR, als strafschop werd beoordeeld. Aitor benutte dit buitenkansje nu wel.

Hoop door Doan

Uit het niets kreeg FC Groningen toch weer hoop toen Doan als een duveltje uit een doosje oprukte en met een verwoestende knal Twente-doelman Drommel kansloos liet. In de slotfase probeerde de thuisploeg met man en macht toch nog in aanmerking te komen voor de gelijkmaker, maar de gasten bleven uiteindelijk met hangen en wurgen overeind. Vuckic schoot diep in de blessuretijd uit een counter alsnog de definitieve beslissing tegen de touwen.

AZ-uit in Alkmaar?

Volgende week zondag staat voor FC Groningen het uitduel tegen AZ op het programma. Onduidelijk is of dit duel wel in Alkmaar afgewerkt kan worden aangezien vanavond een deel van het dak in het AFAS-stadion is ingestort door de storm.

