Buijs: 'Er moet meer duidelijkheid komen'

'Vooral de rode kaart van Lundqvist was voor mij een punt van discussie,' aldus Buijs. 'Vorige week wordt er in dezelfde situatie geel gegeven. Dat is dus niet consequent. De overtreding is een feit, maar de straf verschilt van week per week. Daar kun je dus niet op aan.'

Goed begin

Over de wedstrijd van zijn ploeg van Buijs meer te spreken. 'Ik denk dat we goed beginnen en in de eerste twinig minuten op voorsprong moeten komen. Dan missen zij een penalty, wij ook en vallen de rode kaarten.'

Gevochten voor elke grasspriet

'Na de 0-2 vochten we voor elke grasspriet en komen zelfs nog terug in de wedstrijd. Het zegt denk ik genoeg dat we van het publiek een staande ovatie kregen bij het eindsignaal. Maar de conclusie blijft dat je met 1-3 verliest,' blijft Buijs realistisch.

Rode kaart Te Wierik

Aanvoerder Mike te Wierik kreeg de tweede rode kaart aan de kant van FC Groningen. 'De bal valt tussen mij en Vuckic. We gaan allebei met gestrekt been naar de bal toe. Ik probeerde mijn actie nog af te breken en hem niet te raken. Het was niet handig, maar het was absoluut niet mijn intentie om hem te raken, heb nog nooit een rode kaart gehad. Ik vind het geen rood.'

Onhandig

'Natuurlijk, ik was te laat en onhandig maar ik probeer me echt in te houden. We verliezen door fouten van onszelf. Twente komt twee keer bij de goal en het is meteen raak.' Te Wierik wou er niet aan dat zijn ploeg van de scheidsrechter had verloren. 'Je moet de oorzaak altijd bij jezelf zoeken. Duidelijk is wel dat het niet helpt natuurlijk,' aldus Te Wierik.

Chaos

Ook Kaj Sierhuis beleefde een enorm teleurstellende avond. 'Ik heb nog nooit zo'n chaotische eerste helft meegemaakt met twee gemiste strafschoppen en twee rode kaarten,' vertelt Sierhuis.

Gemiste strafschop

De spits baalde van zijn gemiste strafschop. 'Ik schiet de bal niet goed in. Ik wou de bal wel door het midden schieten, maar had misschien zachter moeten schieten zodat de keeper eerder naar de hoek was gegaan.'

Acceptatie

Het lag niet aan zijn korte aanloop volgens Sierhuis. 'Zo doe ik het altijd, al vanaf de jeugd en meestal is het raak. Nu helaas niet.' Sierhuis wou zich niet echt uitspreken over de rode kaarten. 'De scheidsrechter maakt een beslissing en heeft nog de hulp van de VAR. Dan moet je de beslissing accepteren denk ik. Maar het moet wel consequenter,' besluit de ongelukkige spits van FC Groningen.

