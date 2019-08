Loodseigenaar vermoedt brandstichting na dreigbrief anti-windmolenactivisten

Het recyclingbedrijf in Kiel-Windeweer waar zondagochtend brand uitbrak, is in juni bedreigd door anti-windmolenactivisten. De eigenaar ziet een verband tussen beide gebeurtenissen en vermoedt brandstichting.

'Ik vind het heel vreemd', zegt Kars Schuiling, mede-eigenaar van het bedrijf dat valt onder Nico Transport. Dat bedrijf staat in het zogeheten 'zwartboek' van de anti-windmolenactivisten.

In dit zwartboek staan bedrijven die volgens de activisten een rol spelen in het realiseren van windmolens. Alleen door de activiteiten te staken, kunnen bedrijven hieruit worden geschrapt.

'Misschien is dit wel een actie die er mee te maken heeft. Er spelen allerlei dingen door je hoofd. We hebben 11 juni een zwartboekbrief gekregen van de activisten.'

'Ze dachten dat we actief voor de windmolens aan de slag zouden gaan. We hebben nog nooit een slag gedaan voor de windmolens', aldus Schuiling.

Als de activisten inderdaad betrokken zijn bij de brand, dan is het echt oorlog in Groningen Kars Schuiling - mede-eigenaar recyclingbedrijf

Over de inhoud van de brief zegt hij: 'Dat we alle dagen achterom moeten blijven kijken en een spiegel moeten kopen. Dat is geen misselijke bedreiging.'

'Enorme impact'

'En dan gebeurt dit. Dit gaat heel ver. Je hebt zo'n bedreiging gehad en dan heb je dit. Dat heeft wel enorme impact..'

Schuiling wacht het onderzoek naar de toedracht en de mogelijke link met anti-windmolenactivisten met belangstelling af. Als de activisten inderdaad betrokken zijn bij de brand, 'dan is het echt oorlog in Groningen momenteel. Hier is het laatste nog niet over gezegd', aldus Schuiling.

'Een trieste aanblik', zegt mede-eigenaar Kars Schuiling bij de deels uitgebrande loods. 'We hadden net alles netjes voor elkaar en dan overkomt je dit. Hoe het gebeurd is, mag Joost weten. We waren dicht. De jongens die hier als eerste waren, hebben auto's en machines weg kunnen zetten. Maar de werkplaats is ter ziele.'

