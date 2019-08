Rondje Groningen: Kan jouw kind wél parkeren?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.



1) Parkeerfrustratie

Marcia tipte ons over dit bijzondere briefje. Tja, zo kun je je onvrede ook uiten.



2) Groeizaam Wildervank

Wat zit er in de grond in Wildervank? Vrijdag lieten we de ruim vier meter hoge zonnebloem van Jans Meijer uit Wildervank zien. Via Facebook meldde dorpsgenoot Gea Rozema zich. 'Niet hoog, maar we hebben wel meer dan 40 bloemen aan één stengel!'.



3) Wie o wie...

...biedt op dit gesigneerde shirt? De opbrengst gaat naar het goede doel.



4) Punten scoren in de vakantie

Het amateurvoetbalseizoen begint ook alweer tot leven te komen. Simon Cageling is trainer van SV Bedum JO15-1 en heeft zijn spelers de opdracht gegeven om te oefenen in de vakantie. Wie wint de medailles?



5) Bacuna naar Curaçao

De jongste telg uit de Bacuna-dynastie kiest voor het nationale elftal van Curaçao. We zullen hem dus niet in het oranje zien.



6) Schier 'place to go'

Burgemeester Ineke van Gent is apetrots, en terecht. Haar eiland schopte het tot de lijst 'Places to go 2019' van de New York Times.



7) Von Rabenhaupt ook populair in Coevorden

Carl von Rabenhaupt is niet alleen een held in Groningen, maar ook in Coevorden.



8) Grieken onder de indruk van 'Veendam'

Wij kijken er natuurlijk al niet meer van op, maar de Grieken zijn nog altijd onder de indruk van cruiseschip 'Veendam'.



Dat was 'm weer. Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Kijk maar. Moi!